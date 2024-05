Perché Uomini e donne oggi non va in onda?/ Stagione conclusa: ora la pausa estiva, poi…

Uomini e donne, perché oggi non va in onda: stagione ai titoli di coda

Oggi ha inizio una nuova settimana ma, sul fronte televisivo, il pubblico dovrà fare a meno di un appuntamento quotidiano ormai divenuto irrinunciabile: Uomini e donne. Il dating show di Maria De Filippi si è confermato anche in questa stagione un programma apprezzatissimo e molto seguito dal pubblico, e i risultati in termini di ascolti e share lo testimoniano. Da oggi, però, non ci sarà più posto per le avventure dei protagonisti del Trono over e del trono classico, perlomeno fino al prossimo settembre.

Lavinia Mauro e Alessio Corvino di Uomini e Donne si sono lasciati/ “Ognuno prosegue per la propria strada”

Ma perché Uomini e donne non va in onda oggi, lunedì 27 maggio 2024? Il motivo è molto semplice: la stagione si è da poco conclusa con l’ultima puntata, trasmessa lo scorso venerdì pomeriggio, e la trasmissione si appresta dunque ad andare in vacanza per poi ritornare a settembre, a ridosso dell’autunno, con una nuova edizione e nuovi protagonisti. Anche Maria De Filippi e tutto il suo staff godranno dunque della pausa estiva, necessaria per staccare la spina e ricaricare le energie per poi programmare la nuova stagione e tornare in onda sul piccolo schermo dopo i mesi estivi.

Uomini e donne, Giulia Latini diventa la fidanzata di Mattia Carrano/ Fan in visibilio per la nuova coppia!

Uomini e donne ritorna a settembre: le ultime emozioni della stagione conclusa

Ecco svelato dunque perché Uomini e donne oggi non va in onda: a pochi giorni da giugno, il programma di Maria De Filippi è andato in vacanza e lo seguiranno a ruota numerosi altri programmi del piccolo schermo, pronti a prendersi una pausa dopo una lunga stagione televisiva. Intanto, però, le ultime puntate del dating show hanno regalato le ultime emozioni della stagione, a cominciare dalla scelta di Daniele Paudice: il tronista al termine del suo percorso ha deciso di uscire dal programma con Gaia Gigli, e per loro è arrivata anche la prima intervista di coppia a Verissimo.

Cristiano e Asmaa si sono già lasciati dopo Uomini e Donne?/ Segnalazione choc: "Dura lite in un bar"

Per quel che riguarda il trono Over, invece, Gemma Galgani prosegue la sua conoscenza con Pietro, ormai ben avviata da qualche settimana. Tina Cipollari ha mostrato però scetticismo ed è convinta che la coppia non supererà l’estate: i due torneranno più uniti che mai a Uomini e donne?











© RIPRODUZIONE RISERVATA