PERLA E MIRKO IN CRISI A TEMPTATION ISLAND 2023/ Lui la demolisce: “Superficiale, non sapeva fare un cazz*”

La seconda puntata di Temptation Island 2023 vede scricchiolare il rapporto tra Perla e Mirko. Lui, in compagnia dei compagni, si sfoga, accusando Perla: “È diventato pesante, come se solo lei la facesse questa convivenza. Quando l’ho conosciuta non era così, era ancora più superficiale, neppure un piatto di pasta sapeva fare a 20 anni. Neppure una lavatrice sapeva fare. Ma questo perché i genitori l’hanno viziata. – e ha continuato- Lei non sa stare con le persone, antipatica del cazz*, è questa l’impressione che dava, che dà.”

TEMPTATION ISLAND 2023, SECONDA PUNTATA/ Coppie e diretta: Mirko umilia Perla, lei piange e...

Queste parole fanno letteralmente infuriare Perla, che si sfoga con le altre fidanzate: “Gli ho fatto da madre, nel vero senso della parola! Io non so avere a che fare con le persone? Ma come ti permetti!” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Mirko e Perla a Temptation Island 2023: lei “voglio un pò di fuego”

Perla e Mirko sono tra le coppie protagoniste di Temptation Island 2023. Dopo 5 anni d’amore la coppia è in crisi e ha deciso di mettere alla prova i rispettivi sentimenti partecipato al reality show di successo condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. Dopo i saluti di rito in spiaggia, Perla e Mirko hanno fatto ingresso nei rispettavi villaggi e poco dopo arrivano le prime confessioni. A lasciarsi andare è proprio Perla che nel villaggio parla del rapporto di coppia con Mirko soffermandosi anche sul tema dell’intimità definendola “spenta”. Non solo, la ragazza prosegue dicendo: “è diventata una cosa apatica, cioè lui è diventato apatico. Per me è noioso se non prende l’iniziativa”.

Ma non finisce qui, visto che Perla non nasconde di essere alla ricerca di un pò di fuego pur precisando “quando ci sto insieme c’è complicità, però lo stimolo iniziale… mi scoccia”. La reazione di Mirko, chiamato nel pinnettu, a guardare tutto ciò non tarda ad arrivare.

Mirko e Perla a Temptation Island 2023 in crisi?

Mirko nel pinnettu di Temptation Island 2023 è infastidito dalle confessioni della fidanzata Perla che, parlando della loro intimità di coppia, si lasciava massaggiare i piedi da un tentatore. ” L’hai spenta tu la fiamma, non l’ho spenta io” – precisa a gran voce Mirko che lascia il pinnettu lanciano una bottiglietta d’acqua. Non solo, il ragazzo si confida con gli altri fidanzati dicendo: “parla della mia apatia e si fa fare un massaggio al piede dopo un giorno”. A stargli accanto tutti gli altri fidanzati che cercano di rassicuralo, ma il ragazzo è davvero deluso dalle parole della compagna.

Ricordiamo che a scrivere alla redazione del programma è stata proprio Perla che ha raccontato: “per amore suo mi sono trasferita a Rieti dalla mia città che è Salerno. E nonostante i miei sacrifici: ho rinunciato alla famiglia, al lavoro e alle amiche, ad oggi Mirko non mi rende felice. Questo perché, da due anni, è diventato apatico e non dà stimoli alla relazione”. Cosa succederà tra i due?

“È uno scherzo?” Doccia fredda per Mirko durante il primo pinnettu… #TemptationIsland pic.twitter.com/rXfMTCmv8P — Temptation Island (@TemptationITA) June 26, 2023













