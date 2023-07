Perla e Mirko, si lasciano a Temptation Island 2023?/ Lei delusa: “provo disagio per quel pezzo di mer*da”

Perla e Mirko in crisi a Temptation Island 2023

Perla e Mirko sono sempre più distanti a Temptation Island 2023. Durante l’ultima puntata del reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia con grande successo su Canale 5, i due cominciano a vivere dei malumori nei rispettivi villaggi. Mirko è sempre più vicino alla tentatrice Greta con cui si apre a tal punto di confessarle cose anche molto personali sulla sua vita private. I filmati non piacciano a Perla che commenta: “lo fa a forza a cercare il contatto fisico perchè ha visto delle cose mie. A me non è una cosa da morti, non faccio le battutine, sei proprio squallido, sei poca roba, sei bassissimo. Io psicologicamente mi sto preparando, lo conosco il mio fidanzato, so quello che vado incontro”. Ma le brutte sorprese per Perla non sono finite, visto che in un secondo filmato vede il fidanzato Mirko ancora in compagina dalla single tentatrice Greta.

Ale e Federico si sono lasciati?/ Colpo di scena a Temptation Island 2023: richiesta choc dopo il tradimento

La reazione di Perla è chiara: “non mi viene neppure da piangere, ho rabbia. A parte tutto non sono abituata a vedere lui che approccia con un’altra persona, sentirlo parlare a bassa voce e lui pensa che è una cosa bella: fai schifo. Ad oggi ho la conferma che a lui piace, ho cambiato il mio giudizio nei suoi confronti”. Poco dopo la ragazza, una volta tornata nel villaggio, si sfoga con le compagne d’avventura: “io provo disagio per quel pezzo di mer*da. Io stavo così bene, stavo così bene, mi sono ritrovata senza un caz*o per lui, mi sono presa tutte le mancanze. Dopo un lockdown anziché andarmi a fare la vacanza, andavo a ballare, non c’era un maschio che mi rompeva, è dovuto arrivare sto cogli*ne, lui solo a me non ha messo le corna”.

Carmen, Federico lascia Ale per la tentatrice di Temptation Island 2023?/ Gli indizi

Perla e Mirko a Temptation Island 2023 divisi da Igor e Greta?

Perla e Mirko a Temptation Island 2023 si sono avvicinati ai single Igor e Greta. La visione di alcuni filmati hanno scatenato in entrambi una reazione inaspettata. Lo stesso Mirko è molto deluso dalle parole pronunciate dalla fidanzata e cerca di trovare conforto nei compagni d’avventura. ” Ho perso un pò le parole. Il fatto che dice che lei è stata dietro a me a livello lavorativo, ma non è così. E’ il contrario” – dice Mirko parlando della fidanzata – “l’ho aiutata molto sotto ogni punto di vista a rifarsi e con me non c’è mai stato nessuno se non mio padre. Io vivo solo da quando ho 16 anni e così come non ci sono state altre persone non mi è servita lei. Non la riconosco, anche io ho cominciato ad approcciare, ma tutto questo contatto fisico non l’ho cercato e non l’ho voluto perchè a me serve altro in questo percorso, ma vederlo con questo approccio quasi intimo con un’altra persona mi manda fuori di testa. Non la riconosco proprio”.

Temptation Island 2023, Daniele choc: "lo così non mi sono mai spinto.."/ Lo spoiler della 4a puntata

Le brutte sorprese per Mirko non sono finite, visto che in un filmato vede la fidanzata Perla vicina al single tentatore Igor. Il ragazzo è molto deluso: “non la riconosco, anche io ho cominciato ad approcciare, ma tutto questo contatto fisico non l’ho cercato e non l’ho voluto perchè a me serve altro in questo percorso, ma vederlo con questo approccio quasi intimo con un’altra persona mi manda fuori di testa. Non la riconosco proprio”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA