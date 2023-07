Perla e Mirko sono tornati insieme dopo Temptation Island 2023?/ Lui avvistato fuori con Greta, lei…

Mirko e Perla ritorno di fiamma dopo Temptation Island 2023?

Cosa è successo a Mirko e Perla dopo il falò di confronto di Temptation Island 2023? Durante il faccia a faccia finale sono volate parole importanti tra i due fidanzati che alla fine, alla consueta domanda di Filippo Bisciglia, hanno risposto diversamente. Mirko, infatti, è voluto uscire da single dal programma, mentre Perla dinanzi alla decisione del fidanzato non ha potuto fare altro che accettarla per poi scoppiare in lacrime. Del resto l’avvicinamento tra Mirko e la single tentatrice Greta aveva fatto presagire un interesse da parte di entrambi, confermato anche dalla decisione del ragazzo di raggiungere, subito dopo il falò con Perla, la single. Stando alle prime indiscrezioni che circolano sulla ex coppia, i due non sarebbero tornati insieme; anzi c’è chi dice che Mirko stia conoscendo la single Greta al di fuori delle telecamera.

Perla, invece, una volta uscita dal villaggio delle fidanzate pur avendo incontrato il single Igor avrebbe deciso di non frequentarlo al di fuori del programma in quanto ancora provata dalla fine della relazione con l’ex Mirko.

Mirko e Perla dopo Temptation Island 2023: sono tornati insieme?

Stando a queste prime indiscrezioni, non ci sarebbe stato alcun ritorno di fiamma tra Mirko e Perla, una delle coppie di concorrenti di Temptation Island 2023. Dopo il falò di confronto e la decisione di Mirko di uscire da single dal programma, tra i due non c’è stato alcun riavvicinamento. Anzi i rapporti sembrerebbero anche essere compromessi del tutto, mentre Mirko ha iniziato la sua conoscenza con la single tentatrice Greta. Tra i due le cose sembrerebbero anche procedere bene con il lasciapassare della famiglia di Mirko, visto che il papà avrebbe cominciato a seguire la single su Instagram.

Ma cosa è successo davvero tra i due? Per scoprirlo non resta che seguire l’ultima puntata del reality show dei sentimenti con il confronto un mese dopo della ex coppia.

