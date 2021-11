Perla Maria Paravia, figlia Maria Monsè/ “Ritocchino al naso? L’ho resa felice”

Chi è Perla Maria Paravia?

Perla Maria Paravia è la figlia di Maria Monsè nata dal matrimonio con Salvatore Paravia. La conduttrice lo scorso anno è stata al centro di una polemica per aver portato la giovanissima figlia dal chirurgo plastico per un intervento al naso. “Voleva correggere un piccolo difetto e io le ho detto di sì” – ha dichiarato la conduttrice dalle pagine del settimanale Nuovo precisando – “perché mai una mamma non dovrebbe far felice la sua bambina?”. Una scelta che ha fatto discutere sui social e non solo, visto che diversi personaggi televisivi hanno bocciato la decisione di mamma Maria Monsè. “Perla Maria è troppo giovane per farsi ritoccare” è stato il coro di voci innalzatosi contro la decisione della Monsè che, ospite dei salotti di Barbara D’Urso, che è rimasta ugualmente sconvolta dalla notizia.

“È vero che tua figlia Perla Maria ha deciso di rifarsi il naso a soli 14 anni?”, ha chiesto Barbara D’Urso a Maria Monsè che ha replicato “a 14 anni lei ha deciso, siccome lei sta spesso sui social e ha visto che molte sue coetanee vanno e si rifanno l’intervento vero e proprio, lei ha deciso che invece di farsi un vero intervento farà delle punturine”. La D’Urso ha commentato con grande stupore: “io sinceramente sono un po’ sorpresa a 14 anni…”, ma non è stata la sola.

Maria Monsè: “ecco cosa sogno per mia figlia Perla Paravia”

Maria Monsè e la figlia Perla Maria Paravia sono legate da un bellissimo rapporto. Mamma e figlia condividono tutto, anche il chirurgo estetico visto che la Monsè non si è tirata indietro nell’assecondare una richiesta della figlia quattordicenne che ha richiesto di poter correggere il naso. “A questa età le ragazze di oggi sono già piccole donne. E poi Perla Maria è molto matura. Non capisco perché avrebbe dovuto convivere con questo problema. Dovrei essere premiata per il fatto di aver reso felice mia figlia” – ha raccontato la conduttrice ospite de La Vita in Diretta risponde alle tante polemiche sollevate dalla decisione di portare una bambina di 14 anni sotto i ferri del chirurgo estetico.

La Monsè non solo ha difeso la sua scelta, ma anche raccontato che prima di sottoporre la figlia all’intervento l’ha portata da uno psicologo. Un ritocchino che è andato a buon fine visto che la figlia Perla Maria è felice e contenta. Parlando poi del futuro della figlia, la Monsè ha confessato: “per mia figlia Perla Maria, desidero innanzitutto un futuro nel quale la vedo come professionista, come un medico. Mi auguro che diventerà una dottoressa come mio papà e tanti nella mia famiglia, se poi vorrà fare il mio stesso lavoro mi auguro che lo farà come hobby”.



