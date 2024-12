Dopo un inizio in sordina per Maria Monsè e la figlia Perla Maria, entrate nella Casa del Grande Fratello come concorrente unico, molti inquilini sembrano essersi schierati contro Maria Monsè. In tanti, credono che la showgirl agisca per strategia, il che ha scatenato la rabbia di diversi gieffini, tra cui Pamela Petrarolo. Inoltre, il rapporto tra madre e figlia è finito sotto accusa, con alcuni che lo giudicano eccessivamente morboso. Perla Maria ha quindi deciso di sfogarsi con Lorenzo Spolverato, difendendo a spada tratta sua madre.

Chiacchierando col modello milanese, Perla Maria ha parlato dei suoi genitori, Salvatore Paravia e Maria Monsè, partendo col sottolineare quando sua madre sia in realtà una persona molto buona e gentile, anche se alcuni suoi atteggiamenti sono stati fraintesi o interpretati come falsi e strategici. A differenza degli altri concorrenti del Grande Fratello, Lorenzo ha espresso grande stima per la diciottenne e sua madre, rassicurandola con le parole: “Qui la verità verrà sempre a galla.” La giovane gieffina lo ha ringraziato, spiegando però di non essere particolarmente colpita dalle critiche degli altri coinquilini, che riesce a lasciarsi alle spalle. Al contrario, Perla Maria ha difeso con fermezza il rapporto con i suoi genitori.

Sin dal loro ingresso nella Casa più spiata d’Italia, Perla Maria e sua madre, Maria Monsè, ribattezzate “le Monsè“, sono state oggetto di critiche per il loro rapporto considerato da alcuni eccessivamente stretto e ossessivo. In particolare, Maria è stata accusata di non permettere alla figlia di costruire la sua indipendenza, mantenendola troppo legata a sé. Parlando con Lorenzo Spolverato, però, la 18enne ha difeso con orgoglio la relazione con i suoi genitori, definendola un grande privilegio: “Sono fortunata, ho due genitori che sono attenti e che mi amano”.

“Mi sono legata ai miei genitori perché non avendo fratelli ho solo loro due. Mi fido di loro”, ha poi continuato Perla Maria. La giovane concorrente del Grande Fratello considera i suoi genitori come dei veri amici, a cui racconta tutto ciò che riguarda la sua vita. Per questo, si sente fortunata, consapevole che non tutti possono contare su una famiglia così presente. Inoltre, desidera vivere pienamente la vicinanza della madre, Maria Monsè, e del padre finché è ancora a casa con loro, dato che, in futuro, sa che dovrà allontanarsi per studiare Medicina fuori. “Non voglio bruciare le tappe, molti ragazzi della mia età vogliono crescere velocemente”, ha concluso Perla Maria.