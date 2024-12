Marito Maria Monsè, chi è Salvatore Paravia: “E’ molto vanitoso”

Nella vita di Maria Monsè, concorrente del Grande Fratello insieme alla figlia Perla Maria, c’è grande spazio per l’amore con il marito Salvatore Paravia, pronto a regalare una piacevole sorpresa alla sua compagna di vita e moglie. Di recente la showgirl e conduttrice Maria Monsè ha speso parole speciali nei confronti del marito, ammettendo di essere particolarmente gelosa dell’uomo con il quale condivide la vita:

“Tanti pensano che lui sia uno dedito alla famiglia che non si pavoneggia, invece lui è molto vanitoso, quando riceve dei complimenti sui social gli fa tanto piacere, quindi non vorrei che cedesse alle lusinghe della prima arrivata che dice tre cavolate per farlo cadere come una pera cotta!” aveva rivelato in passato Maria Monsè riguardo al marito Salvatore Paravia che questa sera potrebbe comparire nella casa del Grande Fratello 2024 per fare una sorpresa a moglie e figlia.

Salvatore Paravia, chi è il marito di Maria Monsè: “Sono più gelosa io”

Nel rapporto ormai pluriennale tra Salvatore Paravia e la moglie Maria Monsè si sono creati degli equilibri, anche se la showgirl ammette di provare sempre e comunque una certa gelosia nei confronti del marito, anzi, a suo dire sarebbe la stessa concorrente del Grande Fratello quella più gelosa tra i due. “Non lo tradirei neanche sotto tortura, ormai quella più gelosa dei due sono diventata io” ha confidato la showgirl riguardo al marito Salvatore Paravia.

Il matrimonio tra Salvatore Paravia e l’ex Non è la Rai Maria Monsè è andato in scena nel 2006 e dalla loro relazione è nata anche la figlia Perla Maria, divenuta concorrente ufficiale del Grande Fratello nei mesi scorsi, realizzando di fatto quello che era il suo grande desiderio. E questa sera nella valanga di regali di Natale e messaggi, non mancherà certamente quello di Salvatore Paravia per la moglie e la figlia.

