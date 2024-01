Perla Vatiero interessata a Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello 2023?/ “E’ un punto di riferimento…”

Grande Fratello 2023, Mirko Brunetti ‘punge’ Perla Vatiero sul rapporto con Garibaldi

Le circostanze al Grande Fratello 2023 diventano sempre più intricate di settimana in settimana; qualche nodo si scioglie, ma altri sembrano diventare sempre più fitti con i protagonisti chiamati a vivere una discreta pressione nella Casa più spiata d’Italia. Ancora al centro della scena Mirko Brunetti e Perla Vatiero, in particolare la seconda nell’ultima puntata del reality.

L’attenzione questa volta non si concentra sulle possibili derive della relazione tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti, ma sul commento di quest’ultimo rispetto alla vicinanza tra l’ex fidanzata e Giuseppe Garibaldi. I due hanno riscoperto un’intesa particolare, con il calabrese che porge particolari attenzioni alla coinquilina. La situazione – come riporta Novella 2000 – ha però destato lo scetticismo dell’ex concorrente del Grande Fratello 2023. “…Lui porta la colazione, poi qualcuna ci casca e diventa amicizia, che fa gola al pubblico…”.

Perla Vatiero e l’amicizia con Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello 2023

Perla Vatiero, nelle ore successive al commento di Mirko Brunetti, non ha nascosto particolare dispiacere e disappunto, con particolare riferimento alla realtà del suo rapporto con Giuseppe Garibaldi. “Ci rimango male perchè io semplicemente ho creato un’amicizia e lui lo sa questo. Per me è un punto di riferimento e ci tengo a specificare che in quella settimana io me lo sono visto amico, amico!”.

Come riporta Novella 2000, Perla Vatiero ha poi rincarato la dose sottolineando come il suo rapporto con Giuseppe Garibaldi sia più che genuino, a dispetto di quanto affermato da Mirko Brunetti durante l’ultima diretta del Grande Fratello 2023. “Io a Giuseppe non me lo sono trovato solo per fare la ‘scemaria’, la sauna. Quando c’è stata la sauna e il bagno che ci siamo fatti solo io e lui, io anche lì non l’ho visto come un gesto di malizia”.

