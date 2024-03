Perla Vatiero e Mirko Brunetti, confronto al Grande Fratello 2024?/ Torna il tema della gelosia…

Grande Fratello 2024, Mirko Brunetti e Perla Vatiero: un ritorno di fiamma ‘insidioso’

Come nelle migliori soap opera, romanzi d’amore o che dir si voglia, la relazione tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero sembra quasi seguire i medesimi dettami. La liaison ha vissuto alti e bassi ancor prima della loro partecipazione al Grande Fratello 2024 e tra rotture, presunti ‘triangoli’ e ipotetiche riappacificazioni, tra i due nelle ultime settimane si è parlato più di ritorno di fiamma che di altro.

Questa sera ci aspetta una nuova puntata del Grande Fratello 2024 e per i fan del reality potrebbe essere servito un nuovo confronto tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. I due, data anche la distanza logistica, sono spesso protagonisti di incomprensioni che a più riprese sono sembrate mettere a repentaglio il tanto auspicato e decantato ritorno di fiamma. Non a caso, un tumulto sui social si è scatenato dopo che, negli ultimi giorni, Mirko Brunetti è stato avvistato in dolce compagnia.

Mirko Brunetti e Perla Vatiero, nuovo ‘faccia a faccia’ dopo gli scatti con Shaila Gatta?

Il settimanale Chi ha pubblicato alcuni scatti che ritraggono Shaila Gatta, ex Velina di Striscia la Notizia, in compagnia di Mirko Brunetti. Immediatamente sui social sono partite le teorie più stravaganti immaginando anche uno scenario in cui il ragazzo avesse deciso di non aspettare più l’uscita di Perla Vatiero dal Grande Fratello 2024. Ipotesi prontamente smentita dal ragazzo che ha ribadito di avere occhi solo per lei.

In ogni caso, è lecito credere che il tema della gelosia sarà affrontato nel corso della puntata di questa sera con protagonisti proprio Perla Vatiero e Mirko Brunetti. Nel caso in cui la concorrente venisse aggiornata sulle ultime vicende e sulle teorie del web, chissà che non possa nuovamente fare qualche passo indietro nei confronti della sua dolce metà. Non a caso, già la scorsa puntata alla vista degli scatti la giovane è sembrata particolarmente indispettita: “Stasera mi sentivo in ansia, agitata, infatti non mi sbaglio mai”.

