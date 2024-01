“Perla Vatiero e Mirko Brunetti stanno ancora insieme”/ Rivelazione di Paolo Massella al Grande Fratello

Perla Vatiero e Mirko Brunetti: com’è il rapporto tra i due?

Il rapporto tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti continua ad appassionare non solo il pubblico del Grande Fratello 2023, ma anche gli altri concorrenti della casa più famosa d’Italia che avendo vissuto da visino i due, si espongono sulla vera natura del loro percorso. Durante la permanenza nella casa, Perla e Mirko si erano riavvicinati alimentando le speranze dei fan che continuano a sognare il ritorno di fiamma. L’ingresso nella casa di Greta Rossetti ha scombussolato nuovamente tutto fino all’eliminazione di Mirko il quale, tuttavia, pur non essendo più in casa, si è spesso esposto scrivendo, ad esempio, una lettera ricca d’affetto a Perla in occasione del suo compleanno.

Perchè Grande Fratello 2023 non va in onda oggi 22 gennaio 2024?/ Il motivo divide il web: le reazioni

Secondo alcuni rumors che circolano sul web, Mirko potrebbe rientrare nella casa come ospite nelle prossime settimane per fare ulteriormente chiarezza nel suo cuore. Secondo Paolo Massella, tuttavia, Mirko avrebbe già raggiunto la consapevolezza dei propri sentimenti.

Le parole di Paolo Massella su Perla e Mirko

Secondo Paolo Massella, con i loro atteggiamenti, Mirko Brunetti e Perla Vatiero farebbero pensare ad un imminente ritorno di fiamma. L’occasione per esprimere la propria idea è arrivata quando Paolo e Federico hanno parlato del fastidio espresso da Mirko sull’avvicinamento di Giuseppe all’ex fidanzata.

Antonella Fiordelisi: lovestory finita con fidanzato Guglielmo Vicario?/ La verità dell'ex Gfvip

“Perla è intelligente, se vede malizia non fa così. Dice di essere maturato ma dicendo le cose che dice fa capire di non fidarsi di Perla. Non ha capito che lei ha un suo cervello ed evidentemente questa cose non le vede. Ma poi cosa vuole da Perla? Adesso sono amici, lui l’ha persa”, le parole di Federico a cui Paolo ha aggiunto – “Fondamentalmente stanno ancora insieme. Si rimetteranno insieme, si vede. Da come si comporta lui e da come si comporta lei”.













© RIPRODUZIONE RISERVATA