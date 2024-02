Perla Vatiero: “Il ‘ti amo’ detto a Mirko non lo considero una cosa eclatante”/ “Io sono entrata sola…”

Grande Fratello 2023, Perla Vatiero non si sente ancora fidanzata: “Non so ancora come andrà con Mirko…”

La 40a puntata del Grande Fratello 2023 prosegue con un’altra questione spigolosa: la liaison tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero, ‘guastata’ dall’ombra di Alessio Falsone. Tra la new entry e la giovane è nata un’intesa importante in termini di amicizia e qualcuno inizia a dubitare delle convinzioni tanto proclamate nelle scorse settimane da entrambi. In particolare, hanno generato scetticismo le dichiarazioni di Perla che, dopo essersi detta innamorata di Mirko, non si è voluta definire fidanzata.

“Io sono entrata da sola, come ho iniziato il percorso così lo finisco e voglio essere me stessa. Il fatto di evidenziare il non essere fidanzata è relativo a ciò che devo affrontare qui fuori con Mirko, per capire se siamo in grado di andare oltre e stare davvero insieme”. Inizia così il discorso di Perla Vatiero, prontamente incalzata da Alfonso Signorini rispetto al contrasto tra i sentimenti palesati per Mirko Brunetti e il non volersi dichiarare fidanzata. “Come si fa a dichiarare amore senza sentirsi formalmente legata? Io non ho mai smesso di amarlo, lo amavo anche quando lui stava con Greta. Quel ‘ti amo’ per me non è una cosa eclatante, anche perché in quei 20 giorni ci siamo detti tante cose…”.

Mirko Brunetti: “Le parole di Perla? Non mi aspettavo questa razionalità da lei, però…”

Dallo studio del Grande Fratello 2023 ha ascoltato tutto Mirko Brunetti che, almeno dal punto di vista visivo, non è sembrato tanto confortato dalle parole di Perla Vatiero. A parole ha però ostentato grande sicurezza: “Se le cose sono cambiate? Sarei folle se avessi cambiato idea dopo quei 5 giorni trascorsi insieme. Se mi chiedi se sono felice ti dico di no, però mi fido di Perla”.

Mirko Brunetti ha dunque rinnovato i suoi sentimenti per Perla Vatiero e soprattutto la fiducia che è disposto ad investire dopo quanto hanno vissuto insieme di recente, proprio al Grande Fratello 2023. “Sicuramente non mi aspettavo questa razionalità da parte sua, il discorso è lo stesso della scorsa settimana. La fiducia riguarda un miglioramento anche mio. Perché non sono felice? Perché non è qui; lei sta facendo il suo percorso e ci rimango male per ciò che ha detto a Marco, però comprendo le sue paure”.

