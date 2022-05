Pier Mario Simula, marito Diego Passoni/ “Ti prometto di tenerti sempre la mano”

Pier Mario Simula e Diego Passoni: promesse di matrimonio

Pier Mario Simula è il marito di Diego Passoni, il conduttore radiofonico che rederemo al timone della nuova edizione dei Diversity Media Awards 2022, il riconoscimento annuale, ispirato ai Glaad Media Awards, basato su una ricerca che coinvolge nove università italiane e l’Osservatorio di Pavia in programma sabato 28 maggio 2022 in prima serata su Rai1. Pier Mario e Diego sono diventati famiglia quando, dopo 8 anni di fidanzamento, hanno deciso di sposarsi. Un matrimonio celebrato nella magica location del Palazzo Reale di Milano per poi festeggiare con amici e parenti presso il giardino di Al Fresco.

“Abbiamo imparato a conoscerci, supportarci e sopportarci. Con te mi sento di formare una casa” è stata la promessa di matrimonio di Pier Mario al compagno di vita. Anche Diego ha fatto la sua promessa: “ti prometto di tenerti la mano quando, correndo più forte di me, mi porterai lontano e quando i tuoi passi saranno più lenti e avrai bisogno di una spinta”.

Pier Mario Simula e Diego Passoni: il coming out

Pier Mario Simula e Diego Passoni si amano come il primo giorno. Il conduttore di tanti programmi di radiofonici di successo non ha mai nascosto il desiderio di sposarsi. “Se c’è amore, ci si sposa” – ha precisato in una delle sue interviste. Proprio durante un’intervista rilasciata al programma “L’Assedio” di Daria Bignardi, Diego ha rivelato come e quando ha scoperto di essere gay:”“a 19 anni sono stato in Convento per quasi due anni. Chi va in Convento non scappa, ma sei con te con tante ore di silenzio, tant’è che io ho capito lì di essere omosessuale in un modo molto chiaro: mi sono innamorato senza essere corrisposto”.

Non solo, Diego Passoni ha poi aggiunto: “ho avuto un incontro in adolescenza con un prete di strada e mi sono avvicinato ad un tipo di vita e di aggressione più sana e lì cominci a farti delle domande. Ad un certo non volevo dei figli, non avevo una fidanzata e quello non mi sembrava una cosa per me. Ho capito di essere omosessuale lì in modo molto chiaro, mi sono innamorato e non corrisposto. A quello punto ho deciso di asciare quella vita per capire che cosa volesse dire questo amore nei confronti di un uomo”.











