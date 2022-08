Pier Silvio Berlusconi, Lorenzo e Sofia: compagno e figli Silvia Toffanin/ Un grande amore da 20 anni…

In attesa del ritorno in onda di “Verissimo”, scadenzato per la metà di settembre, questa sera potremo rivedere sul piccolo schermo Silvia Toffanin nel ricco parterre di ospiti di “D’Iva”, lo show che le reti Mediaset hanno dedicato lo scorso novembre a Iva Zanicchi per celebrarne la lunghissima carriera: e in attesa di rivedere l’intervista che la conduttrice di “Verissimo” aveva fatto alla cantautrice di Ligonchio nel corso di uno dei due appuntamenti di un vero e proprio one-woman show, scopriamo qualcosa di più della 42enne ex modella originaria di Marostica e sulla sua vita privata.

Come sappiamo, da praticamente vent’anni (correva il 2001 quando cominciarono a rincorrersi i primi rumors) Silvia Toffanin è legata sentimentalmente a Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente Mediaset e ovviamente figura di riferimento per le tv del Biscione: da allora la coppia non è mai convolata a nozze -anche se periodicamente pubblicazioni rosa o siti di gossip rilancia notizie mai confermate a proposito di fiori d’arancio oramai prossimi- ma intanto i due sono diventati genitori due volte; la prima nel giugno 2010 quando la Toffanin diede alla luce Lorenzo Mattia, la seconda cinque anni dopo quando era nata la piccola Sofia Valentina. A proposito del rampollo di casa Berlusconi va ricordato che era già diventato padre nel 1999 di Lucrezia Vittoria, la figlia nata nel 1999 da una precedente relazione e che l’ha reso baby nonno a soli 52 anni.

PIER SILVIO BERLUSCONI E I FIGLI LORENZO E SOFIA: ECCO LA FAMIGLIA DI SILVIA TOFFANIN

Molto riservati dal punto di vista delle uscite pubbliche (nonostante siano due personaggi molto in vista, ma per motivi diversi), Silvia e Pier Silvio non amano molto la notorietà e questo è uno dei motivi per cui sono molto rare le foto che ritraggono la loro famigliola al completo, eccezion fatta per delle foto su profili social ufficiali a loro collegati o gli immancabili scatti dei paparazzi quando la coppia si concede una vacanza in quel di Portofino. Il motivo? La ritrosia alle telecamere (anche se la Toffanin va in onda tutte le settimane) e la volontà di preservare la privacy dei loro due figli ancora piccoli. Ad ogni modo, nel corso di questi anni, la padrona di casa di “Verissimo” ha avuto modo di parlare del suo compagno, delle nozze che non arrivano e di tanto altro.

Un esempio, negli ultimi tempi, è stata una intervista al settimanale “Oggi” in cui aveva parlato anche della perdita improvvisa della madre, un evento che l’aveva molto segnata. “Pier Silvio? A mio padre l’ho presentato un anno dopo: lui gli disse che era dell’Inter…” aveva ricordato scherzando la Toffanin che, dopo aver ricordato che “se non l’avessi incontrato oggi non sarei qui a fare televisione”, era tornata pure sulle insistenti voci di un matrimonio. “Dicono ancora che mi sono sposata in segreto, che lui mi ha lasciato, che organizzo il matrimonio, che piango perché non mi sposo… Poi un giorno sono incinta, quello dopo no: se ne leggono tante, ma la verità è che noi siamo felici così” aveva tagliato corto la conduttrice che poi aveva pure svelato come la figlia Valentina la chiami Pier Silvia dato che “suo padre si chiama Pier Silvio, e quindi…”.











