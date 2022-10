Pierfrancesco Favino: “Con le mie figlie vedo film e gioco”/ “Morte di mio padre…”

Pierfrancesco Favino: “La morte di mio padre mi ha cambiato”

Pierfrancesco Favino è abituato a portare sul set tante sfaccettature di sé per dare il volto e la voce ad una miriade di personaggi che stanno contribuendo a fare la storia del cinema italiano. Cosa si nasconde, però, dietro il viso di uno degli attori più amati e conosciuti non solamente in Italia, ma al mondo? A raccontarsi a cuore aperto, sulle pagine del Corriere della Sera, è stato proprio lui. “Non ho mai veramente elaborato ciò che la morte di mio padre ha generato in me. Fu un evento molto forte, stavo lavorando a El Alamein, nel deserto”, rivela.

L’attore racconta così quella morte che gli ha cambiato la vita e il modo di vedere il mondo: “Avevo 33 anni. Quasi 33 anni, non ancora 33. Da giovane uomo mi trovai all’improvviso uomo a tutti gli effetti. Ma non mi sono reso conto subito, né poi l’ho ammesso facilmente, che alcune scelte successive potessero derivare da quello. Il piglio, il senso di urgenza con cui ho agito dopo, vengono da lì. Ora se tornassi indietro non farei così“.

Pierfrancesco Favino: “Con le mie figlie ho un rapporto emotivamente diretto”