Pierfrancesco Favino membro Academy Awards 2020/ Oscar, scelto tra gli 800 nuovi nomi

C’è anche Pierfrancesco Favino tra i nuovi membri Academy Awards 2020 che assegna gli Oscar. L’attore romano ha raggiunto un successo a livello internazionale ed è stato consacrato definitivamente, sul piano professionale, nell’ultima stagione dalla pellicola di Marco Bellocchio, Il Traditore con il quale ha vinto il David di Donatello 2020. Saranno oltre 800 (819 per la precisione) i professionisti della settima arte invitati a fare parte della prestigiosa Academy of Motion Picture Art and Sciences nel 2020. I nuovi membri sono composti, come spiega Corriere della Sera, per il 45% da donne e per il 36% da minoranze etniche raramente rappresentate. Pierfrancesco tuttavia non è il solo italiano che entra nella rosa dei nuovi membri poichè a rappresentare il nostro Paese ci saranno anche le registe Francesca Archibugi, Cristina Comencini e Maria Sole Tognazzi, così come la produttrice Elda Ferri, i compositori Andrea Guerra e Lele Marchitelli, la scenografa Paola Comencini, i costumisti Massimo Cantini Parrini e Nicoletta Ercole, i montatori Francesca Calvelli e Roberto Perpignani. Completano le presenze italiane il direttore della Mostra del Cinema Alberto Barbera e il direttore della Berlinale Carlo Chatrian.

PIERFRANCESCO FAVINO TRA I NUOVI MEMBRI DELL’ACADEMY

Pierfrancesco Favino e gli altri si uniscono agli italiani che già ogni anno votano per gli Oscar avendo vinto in passato una delle statuette o ricevuto anche solo una nomination o un invito. Quest’anno i votanti sono oltre 10mila di cui quasi la metà non americani provenienti da 68 diversi Paesi. Tra questi, 75 nomination e 15 vincitori di statuetta. Tra le new entry anche nomi particolarmente celebri di fama internazionale come ad esempio le amate attrici Zendaya Coleman, Eva Longoria, Olivia Wilde, Natasha Lyonne e Yalitza Aparicio. All’appello hanno risposto anche il regista e produttore Ryan Murphy ed il direttore del Festival di Cannes Thierry Frémaux. A causa della grave emergenza sanitaria legata al Coronavirus, la cerimonia di premiazione degli Oscar 2021 era stata posticipata dal 28 febbraio al 25 aprile. Oggi, la notizia dell’ingresso di Pierfrancesco Favino in Academy ha mandato in subbuglio i suoi numerosi fan che si sono riversati a commentare entusiasti sui social.



© RIPRODUZIONE RISERVATA