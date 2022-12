Piero Barone è fidanzato?/ Il cantante de Il Volo: “sono solo, mi sono rassegnato”

Piero Barone de Il Volo ha una fidanzata?

Piero Barone è fidanzato oppure no? Il cantante de Il Volo dopo alcune relazioni importanti è felicemente single, anche se non nasconde di desiderare una compagna di vita. Uno dei tre tenori de Il Volo, ospite del programma televisivo “Verissimo” di Silvia Toffanin, si è sbottonato parlando proprio della vita privata e rivelando di essere ancora single. “Come mi hai lasciato mi trovi, sono solo. Ormai mi sono rassegnato. Ci siamo concentrati forse un po’ troppo sul lavoro quest’anno” – ha detto il cantante che è stato anche “ripreso” dall’amico e collega Ignazio Boschetto che ha ironizzato: “tra poco dà i voti. Il viaggio in Terra Santa è servito anche a questo”.

Niente da fare quindi per il cantante de Il volo che è single dopo la storia d’amore con Valentina Allegri, la figlia dell’allenatore della Juventus. “Sono single” – ha confessato il cantante che parlando d’amore ha aggiunto – “è un tema particolare, molti hanno la fortuna di trovare l’anima gemella, io ancora no. Però sono sicuro che è li fuori da qualche parte”.

Piero Barone è single? Tutta la verità

Nonostante tutto però Piero Barone credo tantissimo nell’amore e non nasconde di sognare una famiglia. “L’amore è un sentimento così forte che bisogna tutelarlo” ha detto il cantante ospite nel rotocalco di Verissimo a Silvia Toffanin parlando della sua vita privata e sentimentale. Non c’è nessuna donna nel suo cuore dopo la relazione finita con Valentina Allegri, con la quale ha condiviso una bellissima storia d’amore.

