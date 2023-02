Piero Barone è fidanzato?/ “No, molti trovano la loro l’anima gemella: io invece…”

PIERO BARONE DE ‘IL VOLO’ E’ FIDANZATO?

Piero Barone è fidanzato? Questa sera i componenti del trio de Il Volo saranno protagonisti della nuova puntata di “C’è Posta Per Te”, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5 e che vedrà nel parterre di ospiti pure la coppia formata da Federica Pellegrini e suo marito Matteo Giunta. Se quest’oggi in due altri articoli facciamo luce sulle love story dei suoi due colleghi, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, qui invece scopriamo qualcosa di più sulla vita sentimentale del tenore siciliano classe 1993 che, peraltro, qualche tempo fa aveva espressamente dichiarato di essere single: sarà ancora così?

Piero Barone al momento non è fidanzato: questo era quanto emerso nel corso dell’ultima ospitata dei tre ragazzi de Il Volo nel salotto televisivo di “Verissimo”: se Ignazio Boschetto aveva accennato a una crisi con Ana Paula Guedes, la ballerina brasiliana con cui aveva una relazione a distanza, mentre Gianluca Ginoble si era detto felicemente innamorato, il 30enne originario di Naro (Agrigento) si era lasciato andare a un’amara confessione, spiegando di essere al momento single e individuando quella che a suo giudizio potrebbe essere la causa. “Come mi hai lasciato, così mi trovi” aveva risposto con un pizzico di autoironia Barone alla padrona di casa, Silvia Toffanin, dicendosi rassegnato per questa situazione e aggiungendo che “forse ci siamo concentrati un po’ troppo sul lavoro quest’anno”.

BARONE, “LA MIA ANIMA GEMELLA E’ LI’ FUORI DA QUALCHE PARTE, MA…”

Che siano i tanti impegni professionali a non aiutare Piero Barone nella ricerca del vero amore? In quell’occasione il suo amico e collega, Ignazio Boschetto, aveva scherzato sul fatto che “tra poco prende i voti, il viaggio in Terra Santa ci era servito anche a questo…”. Al di là delle battute, Barone poi aveva tagliato corto sull’argomento spiegando proprio alla Toffanin che per lui quello dell’amore rappresentava un tema particolare: “Molti hanno la fortuna di trovare l’anima gemella, io invece ancora no… Però sono sicuro che lì fuori, da qualche parte” era stata l’ammissione. Insomma, nonostante i siti specializzati in gossip abbiano attribuito in passato al ragazzo diversi flirt, al momento non sembrerebbe esserci dunque nessuna donna nella sua vita.

Come si ricorda, Piero Barone era stato fidanzato con Valentina Allegri, figlia del tecnico della Juventus, presumibilmente tra il 2018 e il 2019: forse una delle relazioni più lunghe per il ragazzo, mentre quello con Elisabetta Gregoraci è stato un flirt solo presunto e di cui tuttavia ancora oggi non si saprebbe molto. Molto più chiacchierata era stata la liaison con Veronica Ruggeri, modella e conduttrice nonché inviata de “Le Iene”, anche se si era parlato di una relazione vissuta lontano dai riflettori e senza dare troppo nell’occhio. Ad ogni modo Barone è da sempre molto riservato sulla propria vita privata e sentimentale, quindi è difficile sapere se al momento si frequenti con qualcuna o meno.











