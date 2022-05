Piero Barone ha la fidanzata?/ Dopo Valentina Allegri e Veronica Ruggeri…

Piero Barone de Il Volo, i flirt presunti con Elisabetta Gregoraci e Veronica Ruggeri

Piero Barone de Il Volo ha una fidanzata oppure no? Tutto tace sulla vita privata del cantante de Il Volo che in passato è stato legato a Valentina Allegri. Il successo mondiale del trio di tenori italiani ha acceso i riflettori anche sulla loro vita privata e sentimentale. Se Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble sono usciti allo scoperto con le rispettive fidanzate, non è dato sapere se il cuore di Piero è occupato oppure no. A sparigliare le carte sul tavolo ci ha pensato proprio il cantante che, ospite del salotto televisivo di Verissimo da Silvia Toffanin, ha parlato della sua vita sentimentale dicendo: “sono single. L’amore è un tema particolare, molti hanno la fortuna di trovare l’anima gemella, io ancora no. Però sono sicuro che è li fuori da qualche parte”.

In passato il nome del tenore è stato associato a diverse donne del mondo dello spettacolo: da Elisabetta Gregoraci fino all’inviata de Le Iene Veronica Ruggeri. Naturalmente nessuna delle due, né tantomeno il cantante, hanno mai confermato o smentito la cosa. Una cosa è certa: Piero crede tantissimo nell’amore stando a quanto dichiarato proprio da Silvia Toffanin a Verissimo.

Piero Barone è single? “L’amore va tutelato”

“L’amore è un sentimento così forte che bisogna tutelarlo” ha precisato Piero Barone parlando proprio della sua vita privata a Verissimo da Silvia Toffanin. Una cosa è certa: il cantante de Il Volo in passato è stato legato a Valentina Allegri con cui ha condiviso una bellissima storia d’amore. Dopo la fine di questo rapporto la voce del trio canoro più famoso al mondo non ha più rincontrato l’amore, anche se più volte si sono inseguite delle voci di un presunto flirt tra Piero e l’inviata de Le Iene Veronica Ruggeri.

Un flirt mai confermato dai diretti interessati, ma se anche ci fosse stato qualcosa tra i due riguarda sicuramente il passato, visto che l’inviata è felicemente fidanzata con Nicolò De Devitiis.











