Piero Chiambretti/ “Vedere sorridere mia figlia Margherita mi dà energia”

Piero Chiambretti ospite di Cristiano Malgioglio

Piero Chiambretti torna in tv con “La carica dei 100 e 1 ” e prima del debutto si racconta nel salotto di “Mi casa es tu casa” di Cristiano Malgioglio. Una lunga intervista a cuore aperto in cui il conduttore si è raccontato parlando di vita privata e professionale soffermandosi anche sul rapporto con la figlia Margherita. “Margherita ha 11 anni e con i suoi ragionamenti mi sta aiutando per il programma che farò su Canale 5” – ha detto il conduttore dalle pagine del settimanale Oggi precisando – “è l’unica cosa che conta”.

L’arrivo di Margherita ha cambiato sicuramente la vita del popolare conduttore che raccontando le ultime vacanze con l’amata figlia ha detto: “il gioco, il divertimento, il vederla sorridere che mi dà così tanta energia, sono al centro di tutto. Quest’anno siamo stati in Sardegna, in Liguria, nel Monferrato, ma anche a Torino. Sono stati momenti diversi ma tutti toccanti. Adesso che ha 11 anni e una dimensione già avanzata del pensiero, Margherita mi fa domande, e dà delle risposte che sono peraltro utilissime nella costruzione del mio nuovo programma”.

Piero Chiambretti e il nuovo programma “La carica dei 100 e 1”

Piero Chiambretti è pronto a debuttare con il nuovo programma “La carica dei 100 e 1” in arrivo sulle reti Mediaset. Un ritorno molto atteso dopo la breve parentesi a Tiki Taka.

Proprio il conduttore ha presentato così il nuovo programma: “un programma spiazzante – più che altro per me – e una scommessa che posso realizzare grazie alla fiducia di Pier Silvio Berlusconi, ma con tutta l’energia che i bambini e solo loro, in questo mondo depresso e depressivo, ci possono ancora dare. I bambini non hanno filtri, non hanno tessere di partito, non devono accontentare nessuno; devono semplicemente essere se stessi. Sarà una trasmissione con cento bambini, ma non per bambini. La mission è dimostrare che i bambini possono insegnare ai grandi comediventare grandi”.

