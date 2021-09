Piero Neri, fidanzato ‘segreto’ Raffaella Fico/ Signorini: “Single? Bugia per essere presa al GF VIP 2021?”

Raffaella Fico è fidanzata con Piero Neri. È quanto rivela Alfonso Signorini, conduttore di questa edizione del Grande Fratello Vip, ospite di Gabriele Parpiglia a Casa Chi: “Raffaella Fico è fidanzata”, ha esordito Signorini, per poi spiegare perché – secondo lui – la showgirl avrebbe detto di essere single. “Perché magari – prosegue – ha pensato che dicendolo aveva più possibilità di entrare in quella Casa. Da single magari vieni presa perché si possono instaurare relazioni amorose e dinamiche di corteggiamento, ma fa niente”.

Secondo il conduttore, insomma, Raffaella Fico avrebbe detto una bugia. Vero è, però, che Raffaella e Piero stanno insieme da poco – si parla di circa un mese – e nel periodo dei provini, magari, la Fico non aveva ancora le idee chiare sulla sua frequentazione con Neri. Fatto sta che adesso è ufficialmente fidanzata con questo imprenditore “molto abbiente” originario di Forte dei Marmi, un uomo pressoché sconosciuto di cui si sa solo che proviene da una famiglia benestante forse di Livorno (anche se lui, come abbiamo detto, vive in provincia di Lucca).

Alfonso Signorini precisa che la sua è soltanto una supposizione, con tutti i ‘magari’ e i ‘forse’ del caso. Quelli che entrano da fidanzati, in pratica, sarebbero meno ‘interessanti’ agli occhi del pubblico e degli altri concorrenti, con cui per ovvie ragioni non possono instaurarsi legami amorosi. “Per questo forse Raffaella Fico ci ha raccontato di essere single, poi alla fine ha detto la verità”, sottolinea ancora Signorini.

Fanpage.it contribuisce ad alimentare il gossip riportando alcune rivelazioni esclusive della Fico, che nei giorni scorsi ha ribadito di essere fidanzata durante una diretta del Gf Vip: “Entro da fidanzata, innamorata e super felice. Sono appagata in questo momento”, si legge nella sua intervista.

