Piero Pelù scippa borsetta a Sanremo 2023/ Video, la gag ripresa dall’edizione 2020

Sanremo, si sa, è sempre Sanremo e nuovamente, nell’edizione 2023, è stato ospitato Piero Pelù, celebre rocker frontman del gruppo Litfiba. Un ritorno, insomma, segnato anche dalla riproposizione di una vecchia gag dello stesso Pelù inaugurata nell’edizione 2020 del festival della musica italiana. Con i suoi classici atteggiamenti e comportamenti da rocker, si è avvicinato prima al pubblico, per farlo cantare, scippando poi la borsetta ad una signora nelle prime file.

TESTO “POLVERE”, CANZONE OLLY SANREMO 2023/ Il testo su fragilità ed inadeguatezza

Piero Pelù e l’esibizione a Sanremo 2023

Piero Pelù, ospite speciale dell’edizione 2023 del festival di Sanremo, non si è esibito sul palco dell’Ariston, ma su quello esterno, il Suzuki Stage allestito in Piazza Colombo, proprio fuori dalle porte del teatro di Sanremo. Amadeus, dopo l’esibizione di Ultimo, ha raggiunto Piero che lo aspettava nelle ultime file del teatro Ariston e dopo un paio di parole scambiate con il frontman dei Litfiba, hanno raggiunto assieme a piedi lo stage esterno.

Blanco choc, distrugge palco Sanremo “almeno mi sono divertito”/ Video, prende a calci le rose e...

Piero Pelù ha deciso di reinterpretare la stessa canzone con cui si presentò due anni fa al festival di Sanremo, ovvero “Gigante”. Vestito con una giacca di pelle corredata da borchie, un foulard verde a stelle al collo, pantaloni attillati neri in pelle e stivaletti, il rocker in breve tempo si è scatenato, lasciandosi andare e portando la sua anima rock nel festival di Sanremo 2023. Dopo aver fatto cantare una parte della canzone ad un ragazzo in prima fila, Piero Pelù si è poi avvicinato ad una signora poco distante, sfilandole la borsetta dalla spalla, sventolandola e facendola roteare sul palco. Questa gag aveva già “scosso” il pubblico di Sanremo 2020, quando lo fece all’interno dell’Ariston durante la serata finale. In quell’occasione fu lo stesso Amadeus a recuperare la borsetta, riconsegnandola alla sua legittima proprietaria. Questa volta, invece, di cosa ne è stato della borsa non se n’è saputo nulla perché, subito dopo l’esibizione, la linea è tornata dentro all’Ariston.

SANREMO 2023, 1A SERATA/ Diretta, scaletta, cantanti: Amadeus: "Blanco non tornerà"

Il video dello scippo di Piero Pelù a Sanremo 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA