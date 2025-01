Ci sono volti dello showbiz che, salvo un breve arco temporale, riescono ad affermarsi solo in quanto ‘meteore’, personalità di passaggio; non è questo il caso di Pierpaolo Pretelli. Nel tempo, partendo dagli esordi a Striscia la Notizia – in qualità di ‘Velino’ – fino ad impegni più importanti come il Grande Fratello Vip e Domenica In, ha dimostrato non solo la caparbietà di chi ha intenzione di lasciare il segno ma anche il valore del suo talento quanto mai istrionico e diversificato.

Giulia Salemi, chi è la compagna di Pierpaolo Pretelli: “Mi ha conquistato con il sorriso”/ “Il matrimonio…”

Ma chi è Pierpaolo Pretelli oltre ad essere entrato di diritto nel novero dei volti più seguiti e apprezzati dello showbiz? Oltre ai trascorsi televisivi già citati, spiccano anche due partecipazioni targate Mediaset e forse passate inosservate. Prima di ‘esplodere’ in tutta la sua bravura – anche come attore – ha vissuto due parentesi degne di nota. Forse effimero il suo ruolo a Uomini e Donne come corteggiatore; più significativa invece l’esperienza a Temptation Island.

Perchè il figlio di Pierpaolo Pretelli si chiama Kian: significato del nome/ Le origini di Giulia Salemi…

Pierpaolo Pretelli e ‘l’ennesimo’ talento: la passione per la musica fino a Tale e Quale Show

Scavando nel passato di Pierpaolo Pretelli spuntano non poche curiosità professionali, esattamente la rappresentazione del suo talento diversificato e soprattutto della volontà di trovare la sua strada artistica. Anche la musica, dopo gli impegni già citati, è stato un terreno nel quale si è cimentato. Nel 2016 infatti ha pubblicato il suo primo singolo – ‘Be Lost’ – ma da segnalare anche il torneo di Tale e Quale Show nel 2021 dove pur non arrivando alla vittoria riuscì a mettersi in evidenza con un talento non da poco.

Mara Venier e la gaffe con Pierpaolo Pretelli a Domenica In: "Sei diventato papà"/ Web contro l'intervista

Più di recente abbiamo visto primeggiare Pierpaolo Pretelli soprattutto nelle vesti di conduttore; passando per il ‘sequel’ del Grande Fratello – il GF Vip Party – ha dimostrato quanto l’arte di intrattenere il pubblico sia ampiamente nelle sue corde. Doti già ostentate in passato al fianco di Mara Venier a Domenica In con un ruolo quasi da ‘jolly’ e soprattutto particolarmente apprezzato dal pubblico.