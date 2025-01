Giulia Salemi, nata nel 1993 a Piacenza, è una modella e conduttrice tv molto amata e seguita sui social, nonché fidanzata di Pierpaolo Pretelli. I due si sono conosciuti nel 2020 durante l’esperienza al Grande Fratello Vip al quale hanno partecipato insieme. Nella Casa è scoppiato l’amore che è proseguito anche fuori e nonostante una crisi passeggera e momentanea nel 2023, la coppia è tornata insieme più forte e innamorata di prima tanto da decidere di allargare la famiglia con la nascita di Kian, il loro primo figlio insieme. Pierpaolo, però, era già papà di Leonardo, avuto nel 2017 da Ariadna Romero. Tornando a Giulia, la sua carriera è cominciata a 19 anni con la partecipazione a “Veline”. Due anni più tardi si è classificata terza a Miss Italia, cominciando ad ottenere i suoi primi ruoli alla conduzione.

Nel 2021 ha condotto GF Vip Party mentre nel 2023 ha affiancato Alfonso Signorini come opinionista alla guida del programma nel quale aveva conosciuto, tre anni prima, il suo fidanzato. Proprio in quell’occasione la fidanzata di Pierpaolo Pretelli, ha rivelato che con il compagno stava vivendo un momento difficile ma la crisi è stata superata con amore e forza di volontà. Anche gli anni successivi sono stati molto importanti dal punto di vista professionale e non solo: nel 2025, infatti, Giulia Salemi è diventata mamma di Kian, avuto con il compagno Pierpaolo Pretelli.

Giulia Salemi, fidanzata di Pierpaolo Pretelli: “Siamo più maturi”

Giulia Salemi, fidanzata di Pierpaolo Pretelli, parlando del suo rapporto con il compagno ha rivelato che dopo la crisi, il loro legame è evoluto. A Verissimo, Giulia ha definito il loro rapporto più maturo. A cambiare ulteriormente le cose è stata la gravidanza e poi la maternità: “Siamo cresciuti, lui forse essendo già papà aveva una maturità diversa io invece sto cambiando adesso.

Spero sia l’inizio di una nuova fase e di una nuova Giulia” ha spiegato la modella e influencer. Per questo i due vivono ora un momento molto felice della loro vita insieme, circondati dall’amore dei fan, della famiglia e del loro piccolo Kian.

