Pierpaolo Pretelli è Achille Lauro a Tale e Quale Show Torneo 2022/ Rolls Royce?

Pierpaolo Pretelli torna in tv a Tale e Quale Show Torneo 2022

Pierpaolo Pretelli torna sul palco degli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma in occasione di Tale e Quale Show Torneo 2022. Lo scorso anno l’ex gieffino aveva stupito tutti con le sue doti canore: in occasione dell’undicesima edizione del varietà di Carlo Conti si era posizionato quinto nella classifica generale e terzo tra gli uomini. Questa sera, venerdì 18 novembre, in occasione di Tale e Quale Show Torneo 2022, Pierpaolo Pretelli imiterà nuovamente Achille Luaro, con cui lo scorso anno si era aggiudicato il quinto posto durante la terza puntata cantando “Me ne frego”. “Bravissimo, davvero molto bravo, dico sul serio. Mi pare che ti sei anche divertito e che tu abbia preso proprio il palcoscenico. Non hai nemmeno stonato devo dire. Sei un po’ meno romano nel cantato rispetto a Lauro. Dato che sono romana me ne accorgo subito. Comunque è stato molto bello e piacevole da vedere”, aveva detto Loretta Goggi al termine della sua esibizione. Stasera, invece, Pretelli proporrà un’altra canzone dell’artista romano.

Piepaolo Pretelli e Giulia Salemi preso sposi/ La benedizione della suocera Fariba Tehrani

Pierpaolo Pretelli: i progetti per il futuro

Pierpaolo Pretelli è tra i protagonisti di Tale e Quale Show Torneo 2022. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip prosegue la sua carriera nel mondo dello spettacolo e non nasconde di essere pronto a condurre un programma tutto suo. “Mi piacerebbe molto. Il mio obiettivo è quello di condurre un programma. Io sogno il varietà anche se mi accorgo che oggi i tempi sono cambiati. In televisione si dovrebbe dare maggiore spazio all’intrattenimento. Per il momento sto scrivendo uno spettacolo per il teatro anche se un giorno mi piacerebbe poter fare lo stesso in televisione“, ha detto dalle pagine di Vanity Fair. Non solo, l’ex velino di Striscia La notizia parlando della sua infanzia ha confessato: “Sognavo la tv, ho delle foto di quando ero piccolo mentre cantavo Brutta: volevo sempre essere al centro dell’attenzione. Ero il burlone, lo showman di casa. A scuola imitavo i professori, ovunque andavo mi facevo riconoscere“. Modello e influencer, Pretelli è consapevole che l’essere bello lo ha aiutato nella scalata al successo: “Ci ha messo del suo, ma quando ti etichettano come il belloccio un po’ ne soffri perché vorresti a tutti i costi dimostrare qualcosa in più. Per anni ho convissuto con questo, ma con il Gf, Tale e Quale e Domenica In la situazione sta finalmente cambiando“.

PIERPAOLO PRETELLI, FIDANZATO GIULIA SALEMI/ "A metà novembre andremo a convivere"

Pierpaolo Pretelli e l’amore per Giulia Salemi: “stima e fiducia”

La fama di Pierpaolo Pretelli è anche legata alla storia d’amore che da due anni circa vive con Giulia Salemi incontrata nella casa del Grande Fratello Vip. Proprio l’ex velino di Striscia La Notizia ricordando i primi tempi della storia con la influencer persiana ha raccontato: “Il periodo più difficoltoso con Giulia lo abbiamo vissuto dentro la Casa. Quando siamo usciti, ci sono stati solo gioie, momenti belli e spensierati dove a vincere è sempre stato l’amore, senza nessuna dinamica di gioco. Ci tengono insieme l’amore, la stima e la fiducia che abbiamo l’uno per l’altra“. Da due anni a questa parte fanno coppia fissa e i due stanno seriamente pensando al matrimonio. “Sono due anni che stiamo insieme, per me è un record assoluto. Sono contenta. Il nostro amore è nato al GF, la vita mi ha portato inaspettatamente di nuovo in quella casa, per poi farmi conoscere il mio vero principe azzurro, un uomo incredibile, che mi ha fatto provare cosa vuol dire sentirsi amata, apprezzata e desiderata, l’amore vero. Mi fa sentire speciale, ci completiamo molto“, ha scritto Giulia Salemi in una dedica social al suo Pierpaolo!

LEGGI ANCHE:

Pierpaolo Pretelli, chi è il fidanzato di Giulia Salemi/ Matrimonio in arrivo?

© RIPRODUZIONE RISERVATA