Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, video scherzo Iene/ “Divento musulmano…”

Nicolò De Devitiis colpisce ancora e, con la complicità di Giulia Salemi, ha organizzato uno scherzo a Pierpaolo Pretelli. Nel corso della nuova puntata de Le Iene Show, in onda oggi, martedì 11 maggio, su Italia 1, sarà trasmesso l’attesissimo scherzo fatto a Pierpaolo Pretelli e che, negli scorsi giorni, era già stato annunciato sui social. Giulia, infatti, il giorno dello scherzo, con un messaggio pubblicato su Instagram, aveva annunciato di aver lasciato Pierpaolo per poi svelare lo scherzo fatto insieme a Nicolò De Devitiis che ha deciso di mettere alla prova l’amore dell’ex velino per l’influencer. Giulia e Pierpaolo si sono innamorati nella casa del Grande Fratello Vip ed oggi sono sempre più uniti e innamorati. Ma cosa è disposto a fare Pierpaolo per la fidanzata?

Pierpaolo Sileri diffida Le Iene/ "Denuncerà il programma" ma il video andrà in onda

Lo scherzo delle Iene a Pierpaolo Pretelli: Giulia Salemi mette alla prova il fidanzato

Giulia Salemi ha origini iraniane e con la complicità delle Iene mette alla prova Pierpaolo Pretelli con alcuni principi tradizionali del suo Paese. “Amore, sei disposto a dimostrargli che sei un bravo ragazzo che ami solo me e che vuoi sposarmi?”, chiede Giulia a Pierpaolo. “Amore, io sono disposto a tutto anche a diventare musulmano. Purché non ci rompano più” risponde Pierpaolo che, poi, si ritroverà coinvolto in un triangolo e in un matrimonio combinato. Come reagirà Pierpaolo di fronte a ciò che lo attende per amore di Giulia Salemi? Crederà a tutto o si renderà conto che è tutto uno scherzo? In studio, con Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, la coppia racconterà ciò che hanno provato in quei momenti.

Le Iene Show/ Diretta e servizi 11 maggio: scherzo a Pierpaolo Pretelli, Rosa Chemical, Marco Maddaloni

LEGGI ANCHE:

ROSALINDA CANNAVÒ VS ANDREA ZENGA/ Video Scherzo de Le Iene: "Sei una tr*ia!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA