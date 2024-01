Pierpaolo Pretelli sbarca a Sanremo 2024/ Avrà un ruolo speciale per la Rai: “Ne vedremo delle belle”

Pierpaolo Pretelli inviato a Sanremo 2024 per La vita in diretta

Anche Pierpaolo Pretelli sarà a Sanremo 2024. Il fidanzato di Giulia Salemi e showman, sarà infatti all’Ariston con uno speciale ruolo di inviato per La vita in diretta. Una sorta di disturbatore che avrà dunque il compito di intrattenere il pubblico da casa e interagire con i protagonisti della kermesse ligure. In simpatico video diffuso da Alberto Matano a La vita in diretta, notiamo Pierpaolo Pretelli davanti alla sede della Rai con un megafono.

Vittorio Menozzi in crisi al Grande Fratello 2023: "Ho l'istinto di scappare"/ "Qui non posso più..."

Ha lanciato un appello ad Alberto Matano con la speranza di ottenere un ruolo a Sanremo 2024: “Alberto Matano, mi senti? Io non vado via finché non mi mandi a Sanremo. Ho già la valigia pronta. Perché Raffaella Longobardi può andare ovunque?! Pure in Inghilterra l’hai mandata. Io non mi muovo da qui e non vado via finché non mi mandi a Sanremo”. Un divertente e comico sketch che ha scatenato le risate in studio a La vita in diretta, ma che ha garantito a Pierpaolo Pretelli un posto dietro le quinte del teatro Ariston. E sicuramente ne vedremo delle belle, con Pierpaolo Pretelli che dunque raggiungerà la fidanzata Giulia Salemi, anch’essa inviata ma per TV Sorrisi e canzoni.

Claudio Gregori del duo Lillo & Greg: "A Le Iene non ci apprezzavano"/ "Non volevano mandarci in onda"

L’annuncio di Alberto Matano su Pierpaolo Pretelli

Dopo il divertente sketch mandato in onda a La vita in diretta, Alberto Matano ha così annunciato il debutto di Pierpaolo Pretelli a Sanremo 2024. “Posso dire ufficialmente che, accanto alla squadra straordinaria di inviati, formata da Raffaella Longobardi, Barbara Di Palma, Luca Forlani, Giuseppe Di Tommaso e la nostra immensa Giovanna Civitillo, quest’anno, per La Vita in diretta, da Sanremo, ci sarà anche Pierpaolo Pretelli. Ne vedremo delle belle. L’appello ha funzionato. Non vediamo l’ora di vederti in azione”. Una nuova e divertente avventura dunque attende Pierpaolo Pretelli, pronto a misurarsi con l’esperienza in Riviera a Sanremo 2024.

Margot Robbie e Barbie esclusi dagli Oscar, esplode la polemica/ "A Hollywood problema con le donne"

Lo stesso Pretelli si è poi detto emozionato per questa grande opportunità, che potrà mettere ancora una volta in mostra le doti da showman dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip: “Grazie mille Alberto. Per me è una grande occasione. La mia idea è anche quella di creare delle interazioni inedite con i cantanti, magari andandoli a scovare mentre fanno colazione. Un po’ come disturbatore. Credo che mi ameranno… soprattutto i discografici”. Ancora qualche giorno d’attesa dunque e Pierpaolo vivrà l’esperienza di Sanremo, che sicuramente ricorderà negli anni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA