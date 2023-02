Pierpaolo Pretelli sbeffeggia Antonella al GF Vip Party/ “Vai papà sgancia un tweet!”

Pierpaolo Pretelli nei panni di Antonella Fiordelisi al GF Vip Party: “Oriana vuole il mio Edoardo!”

Di personaggi iconici al Grande Fratello Vip ne sono passati molti in tutte le edizioni, complici atteggiamenti e lati del carattere che nel bene e nel male uniscono il giudizio dei telespettatori. Quest’anno tra questi figura certamente Antonella Fiordelisi che, anche grazie al rapporto con Edoardo Donnamaria, è praticamente sempre al centro dell’attenzione tra baruffe e scontri al vetriolo. Il suo ruolo nel programma non è chiaramente passato inosservato a Pierpaolo Pretelli che al GF Vip Party si è divertito in una sua imitazione.

GF Vip, chi verrà eliminato tra Antonella, Antonino, Nikita e Micol?/ I sondaggi

“Oriana tu non ci devi provare con Edoardo! Grande Fratello, avete le registrazioni? Oriana vuole prendere Edoardo mio, ora sgancio tutti Donnalisi contro gli Oriele, siamo i più forti!” Inizia così la simpatica parodia di Antonella Fiordelisi eseguita da Pierpaolo Pretelli al GF Vip Party. Il giovane conduttore ha messo fin da subito insieme tutti i cavalli di battaglia della concorrente campana, spesso in preda a crisi di nervi per via di Oriana Marzoli. Non manca anche la citazione del padre, assoluto protagonista sui social con commenti anche piuttosto critici su tutto il programma nella sua interezza.

GF Vip: La mamma di Edoardo Tavassi stronca i Donnalisi/ "Se un rapporto è tossico…"

Pierpaolo Pretelli ironizza con Soleil Sorge su Antonella Fiordelisi al GF Vip Party: “Sei una Donnalisi?”

Con la complicità di Soleil Sorge, Pierpaolo Pretelli si finge in collegamento dal confessionale del GF Vip nei panni di Antonella Fiordelisi, destando l’ilarità del web e dei telespettatori. Il giovane si è spesso cimentato in queste simpatiche gag, ma quella della concorrente campana sembra una satira nemmeno troppo lontana dalle realtà. “Tu chi sei una Donnalisi? Va bene allora ti parlo. Papà vai sgancia un tweet, è il momento”. Tra una battuta e l’altra, Pierpaolo Pretelli salta in preda all’euforia inneggiando il nome dei Donnalisi, la presunta schiera al seguito della coppia più chiacchierata del GF Vip, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria.

Giulia Salemi, gag con le corna dopo aver smentito la crisi/ La reazione di Pierpaolo

La simpatica gag di Pierpaolo Pretelli nelle vesti di Antonella Fiordelisi dura solo qualche minuto, ma tanto è bastato per provocare la reazione divertita dei fan che hanno trovato non pochi punti in comune con la concorrente. Nel frattempo, Soleil Sorge finge di provare a porre delle serie domande ad “Antonella”, stando al gioco. Il risultato però è chiaramente goliardico con Pretelli che non fa altro che chiamare al seguito orde di Donnalisi per questa particolare battaglia contro gli Oriele, ovvero i fan più accaniti della coppia Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli.











© RIPRODUZIONE RISERVATA