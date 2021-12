Pietro, Annamaria e Fabio: genitori e fratello di Stefania Orlando/ “Sono stata una figlia un po’ difficile”

Pietro, Annamaria e Fabio sono il padre, la mamma e il fratello di Stefania Orlando. Un rapporto speciale quello che lega la conduttrice ai genitori anche se non sono mancati dei momenti di difficoltà. A rivelare dei dettagli sul rapporto con i genitori è stata proprio la Orlando durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2020. La conduttrice, infatti, in diverse occasioni si è sbottonata parlando della sua vita privata e raccontando alcuni dettagli inediti. In particolare ha raccontato della sua adolescenza e di come si sentisse un brutto anatroccolo per via della sua altezza e magrezza. Tutto è cambiato quando papà Pietro la iscrive in una scuola per modelle iniziando così, inconsapevolmente, a tracciare il percorso artistico della figlia.

Stefania è legatissima ai genitori, ma non nasconde che quando era giovane ha risposto diverse volte male alla mamma: ” ho risposto malissimo a mia madre, soprattutto da ragazza. Sono stata una figlia un po’ difficile perchè capivo di non essere il genere di figlia che lei avrebbe voluto. Alla fine ho capito che non era così, ma lei mi avrebbe voluta un po’ più simile a lei”.

Stefania Orlando e il rapporto con i genitori: via di casa a 18 anni

Stefania Orlando è molto legata ai genitori, ma come molte figlie ha lasciato giovanissima il tetto materno. A soli 18 anni, infatti, la Orlando ha deciso di lasciare casa e il rapporto con la famiglia è migliorato. “Ero molto eccentrica e questo mio modo di essere non piaceva a mia madre e ci scontravamo su cose che erano superficiali, ma per me erano importanti perchè era il modo di di esprimermi” ha raccontato la conduttrice all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020.

Non solo, la Orlando ha anche aggiunto: “mia mamma non mi ha mai rinfacciato niente. Non mi ha mai fatto sentire in colpa anche se rispondevo male”. Poi la conduttrice ha parlato anche del fratello Fabio: “mio fratello è stato a casa dei miei genitori fino ai 35 anni mentre io mi sono staccata molto presto dai miei genitori per un mio desiderio d’indipendenza e vedevo che tra i miei genitori e mio fratello c’era un legame più forte e mi arrabbiavo”.

