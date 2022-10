Pietro Castellitto e Matilda De Angelis al Festival di Roma/ Baci sul red carpet…

Primo red carpet di coppia per Pietro Castellitto e Matilda De Angelis. I due attori si sono scambiati dolci baci, abbracci e pure linguacce all’arrivo al Festival del Cinema di Roma per la presentazione di “Rapiniamo il Duce“, il film diretto da Renato De Maria che dal 26 ottobre è su Netflix. Proprio sul set i due si sono innamorati, passando dai baci della finzione alla storia d’amore. Proprio di amore si è riempito il red carpet, in un’intesa fatta anche di ironia, con le linguacce a spegnere quell’imbarazzo davanti ai flash, tra sguardi rubati e occhi che brillano.

Pietro Castellitto, figlio Sergio Castellitto/ In uscita su Netflix Rapiniamo il Duce

Pietro Castellitto e Matilda De Angelis formano una coppia che sta facendo sognare i rispettivi fan, ma anche quei romantici appassionati di cinema che da tempo sperano in un nuovo amore nato sul set che, magari, dura per sempre. L’attore è arrivato in un completo scuro. Spiccava la cravatta color grigio con fantasia floreale. Invece la fidanzata Matilda De Angelis ha optato per l’eleganza di Giorgio Armani. Quindi, abito lungo cut out con fiocchi grandi ad adornare la linea clean e una spallina asimmetrica.

Matilda De Angelis, critiche al lato B: "E rinforzali sti glutei!"/ Lei sbotta: "Tu rinforza il cervello"

PIETRO CASTELLITTO E MATILDA DE ANGELIS IN “RAPINIAMO IL DUCE”

Il film che Pietro Castellitto e Matilda De Angelis hanno presentato ieri al Festival del Cinema di Roma lui è Isola, il re del mercato nero, un uomo che nel caos generale segue una sola legge morale: la sopravvivenza. Invece lei è Yvonne, la sua fidanzata clandestina, una cantante affascinante dell’unico locale notturno che è rimasto aperto in città. Siamo a Milano nell’aprile del 1945, con la Seconda Guerra Mondiale che si avvicina alla conclusione, lasciando la città in macerie. Filippo Timi invece è Borsalino, un gerarca fascista spietato e violento che è innamorato di Yvonne ed è disposto a tutto pur di conquistarla.

Matilda De Angelis: “Soffro di ansia da tre anni"/ Video in lacrime: "Un macigno..."

Isola, intercettando una comunicazione cifrata, scoprirà che Benito Mussolini ha nascosto il suo tesoro a Milano, in attesa di sfuggire per la Svizzera, quindi escogiterà un’impresa folle, il colpo più ambizioso, l’occasione della vita: rapinare il Duce. Sul set, dunque, Matilda De Angelis e Pietro Castellitto si sono conosciuti meglio. Poi la scorsa estate sono stati avvistati insieme. “Ci siamo concessi colazioni lunghissime. E passiamo molto tempo insieme, Matilda è una persona semplice e molto intelligente. E sa perché mi piace? Con lei si può parlare di tutto”, ha detto lui nei mesi scorsi. L’attrice ha ricambiato: “È un ragazzo che sta per i fatti suoi. E con lui non mi sento di dover essere lo specchio di quello che gli altri vogliono che io sia”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA