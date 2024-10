Antonio Maietta guarda la puntata di Temptation Island 2024 con gli amici e viene preso in giro per il due di picche di Saretta

Durante la sesta puntata di Temptation Island 2024 è andato in scena l’attesissimo falò di confronto tra Antonio Maietta e la fidanzata Titty Scialò, conclusosi con la fine della loro relazione tra accuse e insulti. Prima che si arrivasse a questo fatidico momento, Antonio ha proposto a Saretta, la tentatrice alla quale si è particolarmente avvicinato durante il suo percorso nel villaggio, di uscire in esterna insieme e trascorrere una giornata e una notte da soli.

Una proposta che Saretta ha deciso di non accettare per non illudere Antonio, ammettendo che tra loro avrebbe potuto esserci soltanto un’amicizia. Un due di picche pesante per Antonio, che già immaginava un possibile futuro fuori insieme alla ragazza. Saretta ha fatto anche di più, decidendo di fare le valige e lasciare il programma, mossa che ha portato Titty a chiedere il falò di confronto e Antonio, finalmente, ad accettarlo.

“Chi si sopporterebbe questo guaio?”: la battuta degli amici ad Antonio Maietta

In un video che sta facendo il video del web, Antonio Maietta è davanti al televisore e si riguarda proprio in queste scene appena descritte. Nel filmato, l’ex fidanzato di Titty (che nel video non è con lui) è insieme ad alcuni amici che sghignazzano alla sue spalle, prendendolo in giro proprio per il due di picche ricevuto dalla tentatrice e per il fatto che, lasciato poi sia da Titty che da Saretta, nessun’altra si “sopporterebbe questo guaio”. La reazione di Antonio alle battute degli amici è una risata ma nessun commento: Maietta torna infatti a girarsi verso il televisore, per guardare la fine del suo percorso a Temptation Island 2024.

