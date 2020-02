Pietro Delle Piane, fidanzato Antonella Elia/ “Non l’ho tradita, non ci divideranno!”

Pietro Delle Piane al Grande Fratello Vip 4: il fidanzato di Antonella Elia entrerà di nuovo nella Casa stasera. Ma a differenza del suo primo ingresso, troverà un clima differente. Se la prima volta la fidanzata lo aveva accolto con un lungo e appassionato bacio, stavolta invece potrebbe trovare un “muro” davanti a sé. E questo per le foto che il Grande Fratello ha mostrato ad Antonella la settimana scorsa. Pietro dovrà dunque trovare il modo per giustificarle, dovrà dare una spiegazione alla fidanzata riguardo al suo incontro con l’ex Fiore Argento. Ma ci riuscirà? «Lo scopriremo questa sera nella nuova ed imperdibile puntata di #GFVIP!», fa sapere l’account social del reality di Canale 5. Tra l’altro Alfonso Signorini, che quest’anno conduce il programma, ha dovuto cambiare la scaletta per permettere a Pietro Delle Piane di provare a chiarirsi con Antonella Elia. Era infatti previsto l’ingresso di Miriana Trevisan per un confronto con Serena Enardu, saltato appunto per questa novità importante.

PIETRO DELLE PIANE, FIDANZATO ANTONELLA ELIA: CONFRONTO A GF VIP 4

«Chi ti ama… le tue debolezze le abbraccia… E le protegge… Non le usa per farti del male», aveva scritto nei giorni scorsi Pietro Delle Piane pubblicando un video di Antonella Elia al Grande Fratello Vip 4. Ma proprio lui l’ha fatta soffrire quando le sono state mostrate le foto del fidanzato insieme alla sua ex. Di sicuro lo attende un compito molto complesso, visto che ieri da Barbara D’Urso è stato sbugiardato dalla macchina verità, andando poi in escandescenze. Pietro Delle Piane aveva accettato l’invito per respingere le accuse di aver tradito Antonella Elia con l’ex fidanzata Fiore Argento, ma lì ha trovato un’agguerrita Karina Cascella che lo ha accusato di essere a cacca di pubblicità per il film in uscita. «Questo non è il mio ambiente, sto facendo un grande sacrificio a essere qui, ci sono per fare chiarezza! Non ci dividete! Non ce la fate! Se io mi faccio pubblicità, tu sei la pubblicità, sei una bolla di pubblicità, keep silence!», le ha risposto. Ha anche fatto lite con Roberto Alessi, facendogli una doppia pernacchia in diretta.

PIETRO DELLE PIANE, FIDANZATO ANTONELLA ELIA: SCONTRO CON BARBARA D’URSO

Ma quando è arrivato il momento della macchina della verità Pietro Delle Piane ha completato il disastro. «Utilizzerete questo domani sul Grande Fratello. Ho sbagliato io a venire. Non dovevo venire, mi dispiace. Non dovevo venire perché è una buffonata. È tutto manipolato, Antonella lo sa e lo spiegherò», ha sbottato. La sua richiesta di parlare con la fidanzata Antonella Elia è stata evidentemente accolta dal Grande Fratello Vip 4, che ha organizzato l’incontro chiarificatore per la puntata di oggi. E chissà se verrà trasmesso lo scontro con Barbara D’Urso, a cui ha detto: «Non mi fate a me queste cose. Non si fanno queste cose Barbara! No, no! Per farmi apparire bugiardo con la mia ragazza. Volevo illudermi che non sarebbe finito così. Non lo so da chi è manipolato, ma sono stron**te. Mi volete far apparire bugiardo con la mia fidanzata». La conduttrice di Live Non è la D’Urso ha replicato: «A me quello che fa vedere il Grande Fratello non me ne frega, mi piace, ma non ci sono io dentro: loro hanno tutto il diritto di far vedere quello che vogliono. Anzi, dopo questo spero lo facciano vedere!».





