Pietro Fanelli choc prima dell’Isola dei Famosi 2024: “Programma osceno”/ “Per la notorietà si fa di tutto”

Pietro Fanelli contro tutti all’Isola dei Famosi 2024: lo sfogo in puntata

Pietro Fanelli è indubbiamente uno dei naufraghi più discussi dell’Isola dei Famosi 2024, complici i suoi atteggiamenti controversi considerati maleducati dal pubblico. Il “poeta”, sulla scia della sua filosofia di vita, ha scelto di non collaborare con il resto del gruppo. E, proprio per questa opposta visione della realtà, ha avuto un duro scontro con gli altri naufraghi in riferimento al “cibo-gate” e agli alimenti sottratti ai cameraman della produzione.

“Se un morto di fame ruba un pugno di riso, non è giustificato ma a me fa ridere di più la gente che parla parla e si diverte a guardare i morti di fame per la fame. Khady è una brava ragazza, vergognatevi voi“, si è così sfogato ieri sera in puntata, attraverso un attacco generalizzato rivolto anche alla produzione e a tutti i presenti in studio. Sonia Bruganelli gli ha risposto per le rime ma, oltre ai suoi atteggiamenti in Honduras, emerge ora un altro retroscena che lo metterebbe in cattiva luce.

Sui social nelle ultime ore è spopolato un video che ritrae Pietro Fanelli prima dell’Isola dei Famosi 2024, in un locale milanese di Porta Venezia. Ripreso da alcuni amici, il “poeta” ha sparato a zero contro il programma che a breve l’avrebbe visto protagonista: “Adesso sono qui a bere un bel calice di vino, poi partirò per un programma televisivo osceno, l’Isola dei Famosi. Per la notorietà si fa di tutto purtroppo. In una società distopica in cui bisogna vendere l’anima al Diavolo per arrivare ad un certo punto, mi sto snaturando pur di arrivare a portare il mio messaggio in questa società italiana“.

Il video ha fatto il giro del web e ha fatto infuriare il pubblico. Non solo per il duro attacco al programma, ma anche per l’incoerenza con la quale ha specificato che “per notorietà si fa di tutto“, quando però ieri in puntata ha attaccato gli altri naufraghi definendoli “affamati di fama“. I comportamenti controversi di Pietro stanno generando dibattito sui social, con il pubblico sempre più insofferente alla presenza del ragazzo in tv, poiché da molti considerato un cattivo esempio per i giovani.

