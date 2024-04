Pietro Fanelli nella bufera, l’ira del web contro Vladimir e l’Isola 2024/ “Insulta tutti e lo premiano!”

Isola dei Famosi 2024, Pietro Fanelli accetta la missione proposta dalla produzione

Puntata rovente quella che è andata in onda ieri sera all’Isola dei Famosi 2024. Ad alimentare le tensioni in diretta ci ha pensato un furibondo Pietro Fanelli, che in queste settimane si sta confermando sempre più un personaggio controverso e considerato polemico e poco collaborativo nelle attività quotidiane sull’isola. Ad aggiungere ulteriore carne al fuoco è arrivato un duro sfogo sul “cibo-gate”, dopo che ieri si è discusso degli alimenti rubati ad alcuni cameraman della produzione e di cui non è stato trovato ancora il responsabile.

Pietro Fanelli choc prima dell'Isola dei Famosi 2024: "Programma osceno"/ "Per la notorietà si fa di tutto"

Ma, sul finire di puntata, Pietro è stato anche selezionato per una missione importante: vivere per tre giorni da solo su un’altra isola, con il suo solo riso e poco altro a disposizione, in cambio di una ghiotta ricompensa per il gruppo composta da un chilo di pasta, due pomodori e una preziosissima rete da pesca. Inoltre, per lui arriverebbe anche una ricompensa personale. Il naufrago ha così accettato, soprattutto perché per 3 giorni avrà modo di vivere lontano dal gruppo e in totale solitudine, come da lui desiderato sin dall’inizio.

Cibo-gate all'Isola dei Famosi 2024, chi ha rubato ai cameramen?/ L'ipotesi del web: "E' stato Bastianich"

Pietro Fanelli nella bufera su X: “Non fa altro che insultare tutti“

Tuttavia questo trattamento riservato a Pietro Fanelli ha fatto storcere il naso a molti telespettatori de L’Isola dei Famosi 2024. Più che una missione, infatti, è per molti un premio che Vladimir Luxuria e la produzione hanno deciso di donare al concorrente, poiché consapevoli che vivere per qualche giorno in solitaria è tutto ciò che avrebbe voluto. Per questo, su X, in molti hanno criticato il comportamento accondiscendente del programma verso il “poeta”.

“Pietro non fa altro che insultare tutti ed il programma e che fanno? Lo premiano mandandolo in un’altra isola da sola sapendo che è ciò che vuole lui…sembra che stia lì per fare un favore e vladimir zitta che lo tratta in modo speciale!“, scrive un utente su X. E c’è chi critica la conduttrice dell’Isola dei Famosi 2024, incolpata di non condannare i comportamenti considerati maleducati del concorrente: “Ma io mi chiedo perché Vladimir non dice nulla a Pietro per il suoi modi da cafone“.

L'isola dei famosi 2024: Pietro rischia con Sonny, Rosanna, Daniele, Khady e Joe/Il pronostico sull'eliminato

pietro non fa altro che insultare tutti ed il programma e che fanno? Lo premiano mandandolo in un’altra isola da sola sapendo che è ciò che vuole lui…sembra che stia lì per fare un favore e vladimir zitta che lo tratta in modo speciale! #isoladeifamosi #isola pic.twitter.com/UZCxxXHyDS — Fabiola🍓 (@Fabiola63445821) April 22, 2024

Ma io mi chiedo perché Vladimir non dice nulla a Pietro per il suoi modi da cafone. #isola — TazEly🐍🐀🚢 CasaLuzzi (@TazEly84) April 22, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA