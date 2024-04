Pietro Fanelli ripensa alla fidanzata Alessandra Scarci all’Isola/ “Ci siamo conosciuti qualche mese fa e…”

Pietro Fanelli, missione all’Isola dei Famosi 2024: la ricompensa per il gruppo

Pietro Fanelli è sempre più in rotta di collisione con il resto del gruppo all‘Isola dei Famosi 2024. Il naufrago ha più volte espresso l’intenzione di distaccarsi dai compagni di viaggio e condurre la propria esperienza in solitaria e, a peggiorare il suo umore, si aggiunge la mancanza della fidanzata Alessandra Scarci. Per lui si spalanca però una ghiotta opportunità, una proposta della produzione che potrebbe giovare non solo a lui, ma a tutto il gruppo.

Edoardo Franco e Aras Senol tornano all'Isola dei Famosi 2024 dopo il Covid/ "10 giorni chiusi in stanza…"

Vladimir Luxuria gli ha infatti comunicato, nel corso della puntata, che sarà protagonista di una missione che porterà benefici a tutti quanti. L’obiettivo è sopravvivere per 3 giorni da solo su un’altra spiaggia, con il suo riso e poco altro: in compenso, per il gruppo, ci sarà una ghiotta ricompensa formata da un chilo di pasta, due pomodori e un oggetto decisamente prezioso come una rete da pesca. Il “poeta” ha così deciso di accettare la missione, soprattutto per restare distaccato dal gruppo e godersi l’esperienza in solitaria, anche se solo per pochi giorni.

ISOLA DEI FAMOSI 2024, 5A PUNTATA/ Eliminato e diretta: Joe, Daniele, Khady, Rosy, Sonnie in nomination

Pietro Fanelli ripensa alla fidanzata: “L’ho conosciuta qualche mese fa…“

Pietro Fanelli, in postazione nomination all’Isola dei Famosi 2024, è poi tornato a parlare della fidanzata. La mancanza si fa sentire parecchio e, più volte, ha avanzato l’ipotesi di lasciare il reality per tornare da lei: “Non sto molto bene, sono molto deluso e stanco. Mi manca la mia donna, i suoi baci, le sue carezze, il suo profumo, mi manca tanto. E poi non voglio stare con affamati di fama“. Poi, in riferimento alla missione in solitaria, ammette: “Starò benissimo, starò ancora meglio, vedrete. Sono felicissimo, avevo proprio in mente di allontanarmi dal gruppo e stare un po’ da solo e non parlare più a nessuno“.

Francesca, chi è mamma di Greta Zuccarello/ Sorpresa all'Isola: "Mi stai insegnando tanto, fiera di te"

Ma chi è la fidanzata di Pietro Fanelli? Il naufrago ne ha spesso parlato nelle ultime puntate, ma questa volta si è sbilanciato molto di più: “È una donna meravigliosa che ho conosciuto qualche mese fa, ci siamo innamorati perdutamente. Io la amo con tutto il cuore: più sto qui, più mi rendo conto di amarla ancora di più. Mi manca tutto di lei: i suoi occhi, le sue carezze, il suo sorriso, le sue micro-espressioni, tutto. Quindi vorrei vederla al più presto. Sono stato egoista a venire qua: bisogna scegliere prima il cuore dell’ego, e ho scelto prima l’ego. Per due applausi ho venduto l’amore, quindi tornerò al più presto, ora mi godo questi giorni di solitudine e poi deciderò“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA