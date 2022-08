Pinguini Tattici Nucleari/ “Giovani Wannabe? Sempre stati legati a influenze estere”

Pinguini Tattici Nucleari e il successo del singolo “Giovani Wannabe”

I Pinguini Tattici Nucleari sono tra gli ospiti della nuova puntata del Cornetto Battiti Live, l’evento musicale che si svolge in piazze della Puglia, alla quale partecipano numerosi artisti italiani e internazionali. La band sarà sul palco con “Giovani Wannabe”, il brano tormentone dell’estate 2022 da settimane ai vertici delle classifiche streaming e radiofoniche. Proprio la band, capitanata da Riccardo Zanotti, ha spiegato il significato del brano. “Generalmente wannabe ha un’accezione negativa ma, nel nostro caso, vogliamo attuare una riappropriazione culturale e dargli una connotazione positiva, perché in un mondo che non trova posto per noi, non ci resta che essere dei wannabe e immaginare di poter diventare quello che vogliamo, cercando di piegare il mondo perché ci riconosca” ha sottolineato Riccardo Zanotti, leader dei Pinguini Tattici Nucleari.

Non solo, Zanotti ha aggiunto: “il nostro nuovo singolo si chiama Giovani wannabe, e il titolo contiene un binomio di parole per noi molto importanti. Giovani perché è quello che siamo e che ci sentiamo di essere anche se non è riferito all’età anagrafica, quanto alla “fame”. Il giovane ha fame di trovare il suo posto nel mondo. Wannabe invece è preso a prestito dall’inglese. Come band siamo sempre stati legati a influenze estere ed è tipico del fenomeno della globalizzazione mischiare inglese e italiano”.

Pinguini Tattici Nucleari: “L’amore, in fondo è sinonimo di giovinezza eterna”

Per i Pinguini Tattici Nucleari l’estate 2022 è all’insegna del grandissimo successo di “Giovani Wannabe” e del loro tour. Un brano a cui il leader Riccardo Zanotti è molto legato. Oltre al trionfo in radio e streaming del nuovo singolo, la band recentemente è balzata agli oneri della gossip per un confronto social con il trapper Rhove. “Mi è capitato in questi giorni di vedere video aberranti di cantanti che sul palco insultano il proprio pubblico perché non canta o non salta. Mo’ chi glielo spiega che farli cantare e saltare è compito loro?” – ha scritto sui social la band di “Ringo Star” sottolineando il comportamento non proprio rispettare del rapper di “Shakerando”.

“Siamo alla fine del concerto e non state cantando. Non esiste che non saltate” – ha detto Rhove a fine concerto. Parole che non sono piaciute minimamente a Riccardo Zanotti, frontman dei Pinguini Tattici Nucleari, ma anche a tutti gli altri compagni che hanno sottolineato la caduta di stile accendendo una vera e propria polemica con tanto di invito alla umiltà e alla “gavetta davanti a 50 persone disinteressate in piccoli club”.











