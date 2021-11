Pippo Baudo ex marito Katia Ricciarelli: per 18anni sposati, perché si sono lasciati?/ Problemi caratteriali

Ancora tutti si chiedono perchè Pippo Baudo e Katia Ricciarelli si sono lasciati

Pippo Baudo è stato uno dei grandi amori di Katia Ricciarelli che, oltre al conduttore, ha amato tantissimo anche Josè Carreras. L’amore con Pippo Baudo, tuttavia, è stato coronato con un matrimonio celebrato nel 1986 e che si è concluso dopo 18 anni. Un amore bello e importante quello che, per anni, ha unito Baudo e la Ricciarelli che hanno fatto sognare il pubblico. Con il tempo, però, le incomprensioni caratteriali e la mancanza di dialogo li allontanano e nel 2004 arriva l’annuncio della separazione e, successivamente, del divorzio.

La coppia ha sempre mantenuto il più stretto riserbo sui motivi del divorzio. Tuttavia, Carla Morando, un’amica di Katia Ricciarelli e sua vicina di casa, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, come riporta Today, ha svelato i motivi dell’addio. “E’ lei che l’ha lasciato – ha rivelato al settimanale Chi – Non era contenta, non avevano più dialogo, non avevano niente da dirsi”.

Pippo Baudo e Katia Ricciarelli, la riconciliazione dopo l’addio

Dopo il divorzio, Pippo Baudo e Katia Ricciarelli hanno interrotto per diverso tempo i rapporti. Tuttavia, un incontro all’Arena di Verona, ha rasserenato gli animi di entrambi. Sia Baudo che la Ricciarelli hanno così voltato pagina dando inizio ad un rapporto d’amicizia in nome di un amore che li ha uniti per 18 anni.

“Non conto mai gli anni e non so da quanto tempo non ci parlavamo. Questo mi addolorava, perché abbiamo vissuto anni molto felici, un matrimonio da favola. Ho rimosso anche l’anno in cui è finito. Quando ci siamo rivisti, ci siamo abbracciati come due vecchi amici. Mi dispiaceva non sentirlo più, anche perché 18 anni di matrimonio sono lunghi. Buttare via tutto per qualche stupida cosa non era giusto. Siamo persone adulte e intelligenti, quindi dovevamo smetterla con questa storia”, ha raccontato in alcune interviste rilasciate a La vita in diretta e al settimanale Oggi.

