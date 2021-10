Pippo Inzaghi e Angela Robusti/ Passeggiata mano nella mano in attesa del figlio

Gravidanza agli sgoccioli per Angela Robusti, la fidanzata di Pippo Inzaghi, giunta al nono mese di gravidanza. La coppia, in attesa del primo figlio, si è concessa una passeggiata mano nella mano in quel di Milano. Inzaghi, con un look sportivo e Angela Robusti con il pancione evidenziato da un abito lungo, camminano insieme al cagnolino che lei ha amorevolmente tra le braccia.

La coppia è stata pizzicata dal settimanale Chi che pubblica le foto di quella che potrebbe essere l’ultima passeggiata con il frutto del loro amore nel pancione di Angela. Manca ormai poco al parto della compagna di Inzaghi che, a 48 anni, ha deciso di mettere su famiglia con la donna che gli ha rapito totalmente il cuore facendogli dire addio alla vita da single.

Angela Robusti e Pippo Inaghi, presto genitori di un maschietto

“E quando ti accorgi che i tuoi occhi non potranno mai smettere di guardarla come se fosse la cosa più bella del mondo, allora capisci che sarà per sempre. Con tutta la gioia che abbiamo, siamo felici di urlare al mondo che presto saremo in tre. Ti aspettiamo ometto del nostro cuore. Siamo già pazzi di te!“. Con queste parole, Angela Robusti, lo scorso luglio, ha annunciato di essere in dolce attesa.

La coppia conoscerà presto il frutto del suo amore. La famiglia di Angela Robusti e Pippo Inzaghi, infatti, diventeranno genitori di un maschietto. Entrata nel nono mese di gravidanza, Angela, su Instagram, ha scritto: “E con oggi i 9 mesi sono finiti.. 9 mesi di te cresciuto dentro me.. un piccolo pezzetto di papà e di mamma che si è fatto posto nei nostri cuori. Il viaggio con te è appena cominciato ed è già così incredibile, immenso e fantastico che sin dal primo momento abbiamo capito quanto per te saremo disposti a tutto! Contiamo le ore amore nostro e non vediamo l’ora di scalare le montagne più alte per te e di amarti e rispettarti per tutta la nostra vita!! Sei il nostro tutto. Ti aspettiamo Edoardo”.



