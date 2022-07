Piqué chiede scusa a Shakira dopo tradimento/ Lei non perdona: su affidamento figli…

Piqué, tentativo di riconciliazione con Shakira

Quali sono le ultime novità in merito alla rottura tra Shakira e Piqué? A quanto pare, stando alle indiscrezioni svelate dal Corriere della Sera, dopo il tradimento ci sarebbero stati da parte del difensore dei Barcellona dei vani tentativi di riconciliazione. Lui avrebbe chiesto scusa alla cantante per le sue leggerezze ma a quanto pare l’ex compagna non riuscirebbe a perdonargli la scappatella con una cameriera 22enne. Ed intanto resterebbe ancora aperto il ‘nodo’ relativo all’affidamento dei figli. La coppia infatti ha due bambini, Milan e Sasha, rispettivamente di 9 e 7 anni. A quanto pare le intenzioni dell’artista colombiana sarebbero quelle di lasciare la Catalogna per trasferirsi con i figli negli Stati Uniti, precisamente a Miami.

Shakira e Gerard Piqué sempre più lontani/ Avvistata con il nuovo fidanzato?

Una decisione che ovviamente non trova d’accordo Piqué il quale attraverso i suoi avvocati sta tentando la strada di un difficilissimo compromesso sull’affidamento dei bambini. A quanto pare, infatti, la cantante avrebbe alzato un vero e proprio muro tra lei e tutto ciò che avrebbe a che fare con l’ex compagno. Non solo case separate ma anche prese di distanza da amici e parenti.

Shakira e Piqué, violenta lite in strada/ Esplode il gossip sulla rottura

Piqué e Shakira sempre più lontani: situazione irrecuperabile

Con un colpo di spugna Shakira avrebbe insomma cancellato tutto ciò che aveva a che fare con Piqué, dopo la scoperta dolorosa del tradimento ai suoi danni. A quanto pare, l’artista non vorrebbe saperne più niente. Tuttavia i due la prossima settimana saranno chiamati ad incontrarsi in vista di un appuntamento al fine di cercare un accordo che decreterà anche le sorti della famiglia. Dopo 12 anni di amore, dunque, tutto sembra essere relegato all’annuncio di separazione dello scorso 4 giugno. Il dolore, in Shakira, adesso ha fatto posto alla rabbia al punto di voler dire addio alla Spagna, seppur contro la decisione di Piqué che di contro punta sul fatto che i suoi due bambini siano cresciuti in Catalogna e siano molto legati ai nonni paterni.

Shakira, occhi su Damiano dei Maneskin?/ Indiscrezione: "Lei lo trova molto sexy"

Shakira tuttavia pare abbia voluto chiudere ogni rapporto con il passato ed anche il suo rapporto con la mamma dell’ex compagno si sarebbe inevitabilmente deteriorato. Gli ultimi avvenimenti hanno mandato in frantumi il legame da tra nuora e suocera, sebbene sia sempre stato molto forte. Una situazione che, almeno all’apparenza, appare ormai irrecuperabile con Piqué che si è visto sfumare ogni tentativo di riappacificazione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA