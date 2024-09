Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma, diretto da Gore Verbinsky

Venerdì 20 settembre 2024, in prima serata su Italia 1 alle 21:20, verrà trasmesso il film fantastico e d’avventura del 2006 dal titolo Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma. Si tratta del secondo capitolo della saga dedicata a Jack Sparrow, interpretato dall’eclettico Johnny Depp. La regia è affidata al regista Gore Verbinski che si è occupato anche del primo film, La maledizione della prima luna. Fanno parte del cast del Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma anche Orlando Bloom e Keira Knightley, proprio come nel primo film.

La trama del film Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma: la chiave per il tesoro dei tesori

In Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma, dopo tante vicissitudini, Will Turner ed Elizabeth Swann arrivano finalmente al giorno delle loro nozze. Tuttavia il matrimonio non viene celebrato perché i due vengono arrestati da Lord Cutler Beckett, il quale li accusa di aver aiutato il pirata Jack Sparrow a fuggire alla legge.

Ai due, però, viene data un’alternativa: avranno la libertà in cambio della bussola di Sparrow, che Will dovrà trafugare. Il giovane, così, si mette alla ricerca del pirata, che nel frattempo è fuggito dall’ennesima prigione e si è unito alla ciurma dell’Olandese Volante per cercare cercare un misterioso tesoro nascosto in fondo al mare. Mentre Elizabeth riesce a fuggire a sua volta dalla prigione, Will trova Jack, il quale gli propone uno scambio: avrà la sua bussola se riuscirà a trovare e consegnargli la chiave del cuore pulsante, indispensabile per riuscire ad aprire il forziere.

Jack accetta ma Will non sa che il pirata vuole utilizzarlo come finta merce di scambio per riuscire a prendere la nave e la ciurma di Davy Jones. Ad aiutare il pirata arriva Elizabeth che si dimostra molto coraggiosa in alcune situazioni, tanto da guadagnare il rispetto di Jack e dell’intera ciurma. Quando la coppia di sposi riesce a ricongiungersi, Jack deve vedersela con il temibile Kraken, un mostro che Davy Jones ha scatenato contro il suo rivale. Il pirata sembra avere la peggio ma Jack Sparrow non si arrende mai: non solo non è morto come Jones immagina, ma riesce a battere il suo rivale, trovare il tesoro e assistere finalmente alle nozze dei suoi amici Will ed Elizabeth.