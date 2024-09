La maledizione della prima luna, film diretto da Gore Verbinsky: l’incredibile cast

Venerdì 13 settembre, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, il film fantasy d’avventura del 2003 dal titolo La maledizione della prima luna.

La pellicola è il primo capitolo della serie Pirati dei Caraibi ed è diretta dal regista Gore Verbinski, vincitore dell’Oscar al miglior film d’animazione per il western animato Rango.

Le musiche hanno la firma del compositore britannico Klaus Badelt, co-autore delle colonne sonore de Il gladiatore, Il principe d’Egitto e La sottile linea rossa.

Il protagonista è interpretato dalla stella di Hollywood Johnny Depp, diventato celebre negli anni ’90 grazie alla sua collaborazione con il regista Tim Burton in diversi film cult come Edward mani di forbice, Il mistero di Sleepy Hollow e Ed Wood.

Al suo fianco l’attore australiano Geoffrey Rush, noto per la sua partecipazione a lungometraggi come Elizabeth (1998), Shakespeare in Love (1998) e Il discorso del re (2010), e l’attore britannico Orlando Bloom, famoso per il personaggio di Legolas nella trilogia de Il Signore degli Anelli.

Nel cast anche l’attrice britannica Keira Knightley, nominata al Premio Oscar per il ruolo di Elizabeth Bennet nel film Orgoglio e pregiudizio (2005).

La trama del film La maledizione della prima luna: un medaglione fonte di molti guai

La maledizione della prima luna racconta le vicende avventurose dello strampalato capitano pirata Jack Sparrow (Johnny Depp), del semplice e coraggioso fabbro Will Turner (Orlando Bloom) e dell’affascinante figlia del governatore, Elizabeth Swan (Keira Knightley).

Il giovane Will è innamorato da sempre di Elizabeth che, diversi anni prima, gli aveva salvato la vita mentre rischiava di annegare in mare.

Questo sentimento è ricambiato dalla giovane, nonostante sia stata promessa in sposa al commodoro James Norrington (Jake Davenport).

Ciò che Will non sa, però, è che proprio mentre lo salvava, la giovane lo aveva derubato di un misterioso medaglione per paura che suo padre, il governatore, potesse pensare che lui fosse un pirata e condannarlo alla pena di morte.

Durante la proposta di nozze di Norrington, Elizabeth sviene rischiando di precipitare da un’altezza elevata, ma viene tratta in salvo dal pirata Jack Sparrow.

Quando il medaglione tocca l’acqua, risveglia il terribile capitano Hector Barbossa (Geoffrey Rush) e la ciurma della Perla Nera, che rapiscono la ragazza, pensando sia la famosa erede di “Sputafuoco” Bill Turner.

Will e Sparrow decidono così di allearsi per raggiungere il veliero, mentre Elizabeth scopre che il medaglione fa parte di un celebre tesoro macchiato di sangue, che ha condannato Barbossa e i suoi uomini a un terribile maleficio.

Per potersi liberare da questa maledizione, Barbossa dovrà sacrificare un Turner, ma Sparrow è pronto a mandare all’aria i suoi piani, mentre Norrington si mette sulle loro tracce per punire i pirati.