Più forti del destino, storia vera?/ Drammatico incendio divampato a Parigi nel 1987…

Da questa sera andrà in onda su Canale 5 la nuova serie “Più forti del destino”. La fiction si articola in quattro puntate ed è ispirata ad un fatto realmente accaduto. Durante il Bazar de la Charitè, un evento di beneficenza organizzato dall’aristocrazia cattolica francese, vennero messe a punto diverse attrazioni. Una di queste era una stanza dove si potevano ammirare le immagini in movimento proiettate con la tecnologia messa a punto dai fratelli Lumière: il cinematografo. Nel pomeriggio del 4 maggio 1897 però le attrezzature del proiezionista presero fuoco. L’incendio e il panico della folla che tentava di scappare causarono la morte di 126 persone, 118 delle quali donne. Tra loro c’era anche la duchessa di Alençon, sorella della celebre Sissi, imperatrice d’Austria e regina d’Ungheria. Un disastro che ebbe una notevole risonanza a livello mediatico nazionale e internazionale.

Laura Chiatti è Rosalia Catalano, Più forti del destino/ "Ruolo che mi ha dato tanto"

La serie si ispira proprio a questi tragici eventi concentrandosi sul destino di quattro donne: Arianna, Costanza, Rosalia e Donna Elvira. Ad interpretarle, Giulia Bevilacqua, Laura Chiatti, Dharma Mangia Woods e Loretta Goggi. Nel cast figurano anche Leonardo Pazzagli, Paolo Sassanelli, Thomas Trabacchi e Sergio Rubini. Adattamento della serie evento francese “Le bazar de la charité”, “Più forti del destino” si concentra proprio sulla condizione femminile nel XIX secolo e su un terribile incendio che cambierà per sempre la vita delle protagoniste.

LAURA CHIATTI VITTIMA DI BODY SHAMING/ "L'anoressia? Mi trovano troppo magra ma..."

“Più forti del destino”, Laura Chiatti a Verissimo parla del suo personaggio

“Più forti del destino” è una serie che racconta l’emancipazione femminile. Arianna, Costanza a Rosalia vogliono essere indipendenti e sganciarsi dalla logica patriarcale e maschilista. Sono tre donne femministe che per raggiungere la felicità dovranno pagare un prezzo molto alto finendo per rischiare la propria vita. Giulia Bevilacqua interpreta Arianna di Villalba, moglie del duca Gulgielmo Di Villalba (Thomas Trabacchi), un potente politico palermitano. Arianna è una donna in vista nella società palermitana, forte, determinata. Nel privato, però, il matrimonio è tutt’altro che roseo. Il duca è un uomo violento e per lei il rogo rappresenta l’unica via di fuga.

ENEA E PABLO BOCCI, FIGLI LAURA CHIATTI E MARCO BOCCI/ "Le cose belle della vita"

Laura Chiatti invece interpreta nella serie “Più forti del destino” Rosalia Catalano, la dama di compagnia nonché angelo custode di Costanza. Le fiamme del rogo la sfigurano per sempre e il destino le è avverso. In un’intervista a Verissimo, Laura Chiatti ha parlato del suo personaggio: “Ho pensato al personaggio vedendolo nella serie francese e dopo venti giorni ho ricevuto la proposta di partecipare al progetto. E’ stato impegnativo ed ero abbastanza terrorizzata. E’ stata una dura prova a livello attoriale. Da un lato mi affascinava e dall’altro mi spaventava. Non avevo pensato però all’effetto logistico del trucco. Ogni giorno erano 7 ore di trucco. I ruoli drammatici sono più credibili”, ha raccontato. La serie andrà in onda da questa sera per quattro puntate in prima serata su Canale 5.



© RIPRODUZIONE RISERVATA