Politano, Cristante e Villar hanno il Covid/ Serie A: assenze per Napoli e Roma

Politano, Cristante e Villar sono risultati positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore: tre casi Covid in Serie A in appena un giorno, che colpiscono le rose di Napoli e Roma. Nessuno di questi, fortunatamente, presenta problemi di salute, stando a quanto riferito dalle rispettive società. L’agente di Politano, Mario Giuffredi, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, affermando: “Come sempre in questa città si esagera e manca equilibrio. Nel resto d’Italia non si fa questo casino assurdo che si sta facendo a Napoli. Tutti scrivono che Politano abbia contratto il Covid a Parigi. Non potrebbe averlo preso a Napoli dopo qualche giorno di incubazione? Il primo tampone era negativo”.

Per fortuna, l’attaccante sta bene ed è asintomatico, ma “non deve vivere segregato in casa. Non posso pensare che un giocatore che vive come Politano con comportamenti esemplari, ora debba essere giudicato. C’è poco rispetto per gli uomini: se andassero nei locali di notte, allora voglio anche capire. Il Napoli, ovviamente, non può smentire le cretinate che si sentono. Sacchi ha ragione quando parla di ambiente come punto debole. Siamo un ambiente disfattista”.

POLITANO, CRISTANTE E VILLAR HANNO IL COVID: INFORMATE LE AUTORITÀ SANITARIE

A Radio Punto Nuovo, Giuffrida ha concluso dicendo: “Peccato che Politano salti la sfida con l’Inter, è incazzato, non vedeva l’ora di giocare contro i nerazzurri, voleva vivere una rivincita personale, si era allenato alla grande”.

Intanto, come anticipavamo in apertura di articolo, anche la Roma deve fare i conti con due casi di positività al Coronavirus: si tratta di Bryan Cristante e Gonzalo Villar, entrambi vaccinati (così come lo stesso Politano, ndr). La società giallorossa, alla vigilia del match che la squadra allenata da José Mourinho giocherà domani a Marassi, in casa del Genoa, ha diffuso la seguente nota: “In seguito ai controlli periodici svolti attraverso i tamponi molecolari, Bryan Cristante e Gonzalo Villar sono risultati positivi al Covid-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. I calciatori stanno bene e si trovano in isolamento domiciliare”.

