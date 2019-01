DI MAIO, “LINO BANFI PATRIMONIO DELL’UNESCO”/ Festa M5s per reddito di cittadinanza: “Rappresenterà l’Italia”

Lino Banfi patrimonio dell’Unesco: non si tratta dell’appello lanciato da un fan del mitico comico pugliese, bensì di una dichiarazione politica di Luigi Di Maio, il vicepremier che sta presenziando in questi minuti all’evento M5s sul reddito di cittadinanza. Il capo politico grillino, come riportato da La Repubblica, dal palco del ‘Nazionale Spazio Eventi’ di Roma ha dichiarato:”Ne approfittiamo per dare una notizia all’Italia che a me riempie di orgoglio: come governo abbiamo individuato il maestro Lino Banfi perché rappresenti l’Italia nella commissione italiana per l’Unesco. Abbiamo fatto Lino Banfi patrimonio dell’Unesco”. Accanto a lui proprio Lino Banfi, o se preferite nonno Libero, che facendo il suo ingresso alla convention aveva dichiarato:”Mi hanno invitato e sono venuto: pare che mi diano pure a me una carica…Ora vediamo”.

DI MAIO, “LINO BANFI PATRIMONIO DELL’UNESCO”

Ma come ha accolto Lino Banfi l’indicazione di Luigi Di Maio, e in generale del governo, che lo ha nominato come rappresentante del Paese nella commissione Italiana per l’Unesco? Evidentemente con orgoglio e soddisfazione, come si può evincere dal suo commento a caldo sul palco della convention dedicata al reddito di cittadinanza, di cui dà conto l’Huffington Post:”Quando mi hanno detto di volermi investire di questo incarico, mi sono chiesto ‘che c’entro io con la cultura’. Poi ho scoperto che questa carica è bellissima. Le istituzioni sono fatte con persone laureate, io invece voglio portare un sorriso ovunque, anche nei posti più semplici. Il mio sogno è vedere le persone che sorridono anche quando fanno politica”.

