Autonomia e appalti, vertice Governo/ Salvini a Di Maio: “o si fa o blocco tutto”

Un piatto di frappe (o se volete di chiacchiere) e il vertice in tarda serata a Palazzo Chigi con Di Maio, Salvini e Conte è servito: il carnevale del Governo è passato con un summit al cui centro dopo le elezioni sarde vi era la necessità di porre i temi come l’Autonomia, la Tav, i cantieri e il codice degli appalti. Non solo, dopo il “rinvio” della legittima difesa, il coltello dalla parte del manico è sempre più in mano alla Lega che pare abbia “avvisato” i compagni di Governo del M5s sulle tempistiche e sulla necessità che non vengano fatti “scherzi” nelle prossime settimane. «Vertice a tavola con i vicepresidenti Luigi di Maio e Matteo Salvini per parlare di investimenti, decreto sblocca cantieri, autonomia regionale», ha instagrammato il Premier Conte postando una foto di frappe per il carnevale, ma di dolce all’interno del summit pare esserci stato molto poco. A parole ufficiali, Salvini si è detto soddisfatto «si va avanti su investimenti, sblocca cantieri e autonomia» mentre fonti della Lega hanno fatto sapere in serata ieri «Codice degli appalti, parola d’ordine semplificazione, sbloccare opere pubbliche e cantieri, corsia veloce per l’autonomia: questi alcuni dei temi affrontati dai tre esponenti di governo». Qualche retroscena oggi sui quotidiani però mette qualche “chi va là” in più sui contenuti della cena.

SALVINI AVVERTE DI MAIO

Dopo il rinvio della legittima difesa e la ultra-vittoria in Sardegna, Salvini si è presentato non combattivo al vertice di Governo (lo convince sempre meno l’ipotesi di Governare con il “secondo forno” di Berlusconi) ma ha comunque lanciato un avviso-ultimatum a Di Maio: «o l’Autonomia si fa o blocco tutto», sarebbe stato l’aut aut lanciato ai Cinque Stelle dopo i tanti, troppi, ostacoli piazzati sui temi chiave del Carroccio (tra l’altro inseriti nel contratto di Governo). «Ho dato la mia parola e il governo non cade ma M5s continui a lavorare», fanno sapere fonti vicine al leader leghista tramite l’Adnkronos. Il malcontento che sale nei territori del Nord per la lentezza con cui il tema Autonomia regionale si sta diffondendo non piace ovviamente alla Lega che proprio per questo motivo potrebbe mettere (e metterà) fretta all’alleato di Governo. Ha rimandato per ora la legittima difesa proprio per potersi concentrare sull’Autonomia (chiedendo così solo uno sforzo su 2 alle resistenze grilline) anche se Di Maio ha fatto sapere di non volere «uno spacca-Italia». «All’ottimo ministro Stefani lo abbiamo detto chiaramente: permetteremo alle Regioni che lo chiedono di poter gestire alcuni servizi. Ma il percorso non sarà breve», spiega il vicepremier grillino in una intervista a Repubblica. «Ci sarà una pre-intesa approvata in Cdm dopo un vaglio politico mio, di Salvini e di Conte – ha spiegato ancora Di Maio -. Poi il presidente inizierà una trattativa con i governatori di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Infine si andrà in Parlamento e lì i presidenti delle Camere decideranno se sarà emendabile o no il testo delle intese». È poi sulla Tav che ancora non si è trovata un’intesa con le posizioni ben note da tempo: ma questa è un’altra storia e per ora, nonostante le pressioni di Tria e dello stesso Salvini, quel progetto non sembra decollare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA