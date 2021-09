Pooh, tributo a Stefano D’Orazio all’Arena di Verona/ Dodi Battaglia assente?

I Pooh di nuovo insieme, per una sera, per ricordare l’amico Stefano D’Orazio scomparso il 6 novembre 2020. Durante i Seat Music Awards 2021 che si svolgeranno il 9 e il 10 settembre all’Arena di Verona e che saranno trasmessi in prima serata su Raiuno, Roby Facchinetti, Dod Battaglia e Red Canzian dovrebbero salire sul palco per ricordare Stefano D’Orazio. Il condizionale, però, ora è d’obbligo.

Oggi, lunedì 6 settembre, è morta Paola Toeschi, la moglie di Dodi Battaglia. L’annuncio è arrivato direttamente dall’artista sulla cui presenza all’Arena di Verona per l’omaggio a Stefano D’Orazio c’è un punto interrogativo. Ad annunciare la reunion dei Pooh è Il Messaggero. Per il momento, tuttavia, non si sa se Dodi Battaglia sarà presente sul palco dell’Arena di Verona.

La reunion dei Pooh per l’omaggio a Stefano D’Orazio: all’Arena di Verona anche Tiziana Giardoni

Sul palco dell’Arena di Verona, insieme ai Pooh, salirà anche Tiziana Giardoni, la vedova di Stefano D’Orazio. Come fa sapere Il Messaggero, prima della morte, Stefano D’Orazi stava lavorando ad un musical ispirato all’album “Parsifal” dei Pooh.

Sul palco dell’Arena di Verona, così, sarà omaggiata la memoria di Stefano D’Orazio. Durante la doppia serata dei Seat Music Awards 2021, inoltre, Fiorella Mannoia ricorderà Gino Strada, il fondatore di Emergency. Previsto anche un omaggio a Raffaella Carrà. Stando a quello che riporta Il Messaggero, ad omaggiare la Carrà dovrebbe essere Loretta Goggi. I Seat Music Awards 2021, dunque, renderanno omaggio ai grandi artisti della musica italiana recentemente scomparsi.

