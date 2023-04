PORCELLINO, IL CANTANTE MASCHERATO 2023/ C’è Ferrini dietro la maschera!

Porcellino, chi si nasconde al Cantante Mascherato

Il Porcellino de Il Cantante Mascherato è Maurizio Ferrini. Dopo l’esibizione, Christian De Sica non ha avuto dubbi: “Tu sei Maurizio Ferrini o la Signora Coriandoli”. Anche per Flavio Insinna si trattava di lui. Iva Zanicchi ha invece spiegato: “Sicuramente è un emiliano. Se non è Paolo Mengoli, è Ferrini!”. Secondo Serena Bortone, però, sarebbe potuto essere anche Roncato. Il dilemma non è durato però molto, perché De Sica ha scelto di esercitare la Maschera d’oro sul concorrente. Dopo una lunga attesa, Porcellino si è svelato: è proprio la signora Coriandoli, ossia Maurizio Ferrini! “Christian De Sica è un ragazzo intelligente. Io ho una personalità esuberante che non riesco a nascondere, ma volevo arrivare in finale. Un po’ dispiace”, ha commentato.

IL CANTANTE MASCHERATO 2023, 4A PUNTATA/ Eliminati, diretta: Stella o Scoiattolo...

Porcellino de Il Cantante Mascherato 2023: le ipotesi della giuria

Chi è il Porcellino de Il Cantante Mascherato? Lo show del sabato sera di Rai1 condotto da Milly Carlucci continua ad incuriosire ed appassionare il pubblico con le sue maschere. Tra queste c’è anche quella del Porcellino che è tra le maschere più simpatiche e divertenti di questa edizione. Ma chi si nasconde sotto le sembianze del Porcellino? Serena Bortone è convinta che sotto la maschera si nasconda Maurizio Ferrini conosciuto per la Signorina Coriandoli, mentre Iva Zanicchi ha avanzato il nome di Paolo Rossi per un dettaglio “si allontana dall’opinione degli altri”. L’ipotesi Maurizio Ferrini è avallata anche da Flavio Insinna, mentre Facchinetti infine ha fatto il nome di Elio e le Storie Tese.

SQUALO, IL CANTANTE MASCHERATO 2023/ Non c'è Gabriel Garko dietro il personaggio

Tre, invece, i nomi ipotizzata da Christian De Sica che ha fatto quelli dell’amico e collega Massimo Boldi, ma anche di Paolo Rossi e Renato Pozzetto.

Porcellino de Il Cantante Mascherato 2023, tutti gli inidizi

Chi si nasconde sotto la maschera del Porcellino de Il Cantante Mascherato 2023? Le ipotesi finora rivelate dal cantante mascherato sono state diverse. “Volevo viaggiare, andare all’estero in posti che non ho mai visto” – ha detto il concorrente che ha poi aggiunto – “A me interessano tutti i campi sono molto curioso”. Uno degli indizi più importanti che ha rivelato nel corso delle varie puntate è stato sicuramente: “ho lavorato con dei bravi registi e uno di questi era un grande maestro, Steno”.

Alessio Cavaliere eliminato ad Amici 2023/ "Sono fiero del percorso che ho fatto": la promessa a Mattia

Possibile che sotto la maschera del Porcellino si possa nascondere un grande attore? Forse le ipotesi di Christian De Sica che ha fatto i nomi di Massimo Boldi, Paolo Rossi e Renato Pozzetto sono le più accreditate? Intanto proprio il cantante mascherato nascosto sotto la maschera del Porcellino durante l’ultima puntata ha detto: “potreste esservi avvicinato perché sono amico di tutti loro”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA