Premio critica Mia Martini Sanremo Giovani 2021/ Ha vinto Wrongonyou, Lezioni di volo

Il primo premio assegnato oggi al Festival di Sanremo 2021 è quello della critica “Mia Martini” per le Nuove Proposte. A vincerlo è stato Wrongonyou con la sua canzone “Lezioni di volo“. Questo premio, che originariamente si chiamava “Premio della Critica del Festival della Canzone Italiana” e poi più informalmente Premio della Critica, venne creato da tre giornalisti accreditati al Festival di Sanremo: Gio Alajmo, Cristina Berretta e Santo Strati. È assegnato ogni anno dal 1982. L’idea era che giornalisti e critici musicali premiassero la canzone e il suo interprete, poi fu istituzionalizzato e trasformato in uno dei premi che vengono assegnati al Festival di Sanremo 2021.

Premio della Critica “Mia Martini”

È intitolato a Mia Martini dal 1996, l’anno dopo la scomparsa della cantante, che fino alla sua morte si era aggiudicata più volte questo riconoscimento, oltre a essere stata la prima vincitrice in assoluto di questo premio. L’anno scorso il premio Mia Martini per le Nuove Proposte fu assegnato a Eugenio in Via Di Gioia per la canzone “Tsunami”, scritta da E. Cesaro, L. Federici, E. Via, P. Di Gioia e Dardust.



