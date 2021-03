Testo completo “Lezioni di volo”, Wrongonyou/ “Un inno alla fantasia” (Sanremo 2021)

Marco Zitelli, alias Wrongonyou, è tra i finalisti che saliranno sul palco del Festival di Sanremo 2019 per concorrere nella sezione dedicata alle Nuove Proposte: il 30enne artista, originario di Grottaferrata (Roma) parteciperà col brano “Lezioni di volo”, presentato in anteprima in un breve video sulla piattaforma di RaiPlay, in cui ne ha approfittato anche per raccontarsi a tutti coloro che ancora non lo conoscono. La sua lunga avventura musicale è cominciata addirittura in Georgia (USA) circa dieci anni fa: “Eravamo in un gruppo funky e un paio di mesi, suonando in posti incredibili, ho capito che potevo vivere di musica” ha detto, ammettendo pure che “all’inizio non avevo un euro, poi grazie a una canzone sui social sono stato notato…”.

“Il mio genere musicale è un pop contaminato dal folk, che è anche la musica che ascolto di più da dove vengo: la canzone l’ho scritta durante il primo lockdown e il passaggio che più tende a sottolineare il pezzo è ‘voleremo da fermi / per stare meglio’, dato che era un momento in cui si stava fermi e bloccati ma almeno con la fantasia ci si riesce a muovere” ha raccontato il diretto interessato, svelando poi il gustoso episodio legato a quando ha deciso di diventare un cantante: “La prima volta che l’ho detto a qualcuno è stato a mia madre al secondo anno di università, facevo Storia dell’Arte e lavoravo come guida nei musei: lei sbroccò molto perché aveva già pagato la retta…” ha ricordato spiegando il perché di questo cambio radicale e l’aver cominciato a inseguire il suo sogno. Clicca qui per il video

WRONGONYOU CON “LEZIONI DI VOLO”: IL TESTO CANZONE

“Lezioni di volo”, il brano con cui Wrongonyou partecipa nella sezione Nuove Proposte di Sanremo 2021, ha avuto a detto dell’artista laziale una genesi particolare: “La canzone non l’ho scritta proprio per il Festival, ma quando l’ho finita ho pensato che ci sarebbe stata bene” ha detto Zitelli, ricordando la successiva chiamata della sua casa discografica, la Carosello Records, che lo ha invitato a proporla per Sanremo Giovani. “E io che al produttore dicevo: metticeli du’ violini, casomai nel dubbio…”. “Ho cercato di scrivere una canzone meno arzigogolata e più naturale possibile” ha detto Wrongonyou a proposito del pezzo scritto e prodotto assieme ad Adel Al Kassem e Riccardo Scirè. A seguire il testo completo del brano (fonte Tv, Sorrisi e Canzoni):

Piccole cose che succedono

sto pensando a te ed esce il tuo

nome sul telefono (dove sei?)

ho cinque sensi che lo chiedono

se non sei con me non funzionano

come devono, hai gli occhi neri

quando sono triste, piove giorni

interi, voleremo da fermi

per stare meglio

Toccami le mani, che mi sveglio

come quel film, mai finito

in albergo, io con te gioco

allo scoperto,

se un giorno dimenticherai,

spero che poi mi riconoscerai

Avvicinati facciamo una foto

esci bene anche se non metto

a fuoco, non scappare che mi perdo

da solo, ma puoi darmi lezioni di volo

accompagnami che andiamo a una festa

ce ne andremo tardi col mal di testa

e se domani ti risvegli con me

ci prendiamo solo il meglio che c’è

ci prendiamo solo il meglio che c’è

Resto nei miei spazi personali

hai cambiato tutto,

una carezza, uno tsunami

intreccio le tue braccia come rami

se un giorno dimenticherai

spero che poi mi riconoscerai

Avvicinati facciamo una foto

esci bene anche se non metto

a fuoco, non scappare che mi perdo

da solo, ma puoi darmi lezioni di volo

accompagnami che andiamo a una festa

ce ne andremo tardi col mal di testa

e se domani ti risvegli con me

ci prendiamo solo il meglio che c’è

ci prendiamo solo il meglio che c’è

Riflettori sul nostro concerto

e non vogliamo niente di diverso

dove sei?

Avvicinati facciamo una foto

esci bene anche se non metto

a fuoco, non scappare che mi perdo

da solo, ma puoi darmi lezioni di volo

accompagnami che andiamo a una festa

ce ne andremo tardi col mal di testa

e se domani ti risvegli con me

ci prendiamo solo il meglio che c’è

ci prendiamo solo il meglio che c’è



