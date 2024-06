Antonio Conte nuovo allenatore del Napoli/ Adesso è ufficiale: contratto fino al 2027 (oggi 5 giugno 2024)

ANTONIO CONTE NUOVO ALLENATORE NAPOLI

Finalmente il giorno è arrivato: Antonio Conte è il nuovo allenatore del Napoli. L’ufficialità l’ha data come sempre Aurelio De Laurentiis a mezzo social, dicendosi entusiasta per l’arrivo di un “top coach” che possa riportare il club ai livelli che aveva raggiunto con lo scudetto di Luciano Spalletti. “Posso promettere che farò il massimo per la crescita della squadra e della società” ha invece detto Conte, che ha definito il Napoli una piazza di importanza globale: per lui un contratto triennale, adesso dunque si è definita almeno una delle panchine ancora vacanti in Serie A nell’attesa che anche Juventus (Thiago Motta) e Milan (Paulo Fonseca) mettano i puntini sulle I, insieme ovviamente a Fiorentina e Torino.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Conte firma oggi: 6 colpi per una squadra tutta nuova (5 giugno 2024)

Antonio Conte è il nuovo allenatore del Napoli: il salentino torna dunque in Serie A dopo l’esperienza in Premier League con il Tottenham, in cui aveva raggiunto la Champions League ma poi era stato esonerato per gli scarsi risultati. In Italia invece è già alla terza big: con Juventus (tre consecutivi) e Inter ha vinto lo scudetto ma il campionato se lo era preso anche al Chelsea in Inghilterra, adesso la missione è quella di rimettere il Napoli in cima all’Italia, o comunque renderlo nuovamente competitivo. Cosa succederà lo dirà il campo, certo è difficile pensare che i partenopei possano fare peggio del decimo posto dello scorso maggio.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Dobvyk, Gyokeres e Lucca, firma vicina per Conte (oggi 4 giugno 2024)

COSA SUCCEDERÀ CON CONTE AL NAPOLI

Con Antonio Conte che diventa il nuovo allenatore del Napoli, ci sono parecchi nodi da sciogliere: forse il più importante è quello che riguarda l’aspetto gestionale e comunicativo, perché qui si scontrano due grandi personalità come l’allenatore salentino e il presidente De Laurentiis, uno che solitamente si è preso carico di qualunque aspetto e non ha mai mancato di far sentire la sua voce. Con Conte, le cose potrebbero cambiare: l’allenatore pugliese è uomo dalla fortissima personalità, certe uscite – l’ultima quella al Tottenham – sono già celebri e ci dicono di un personaggio sempre abituato a dire la sua e tuonare, a volte contro tutto e tutti.

Calciomercato Napoli News/ Per Clauss la concorrenza di Tudor, Dorgu idea a sinistra (oggi 3 giugno 2024)

Ecco: se il Napoli riuscirà a gestire questo potrà essere un successo, del resto era capitato con Spalletti che non a caso è stato in grado di portare il gruppo a dominare un campionato. Sul piano del calciomercato, naturalmente Conte ha già fatto le sue richieste: una di queste sarebbe la conferma senza se e senza ma di Khvicha Kvaratskhelia ma ora altri giocatori potrebbero decidere di rimanere, vista la possibilità di lavorare con un tecnico che sa migliorare le individualità e creare un gruppo coeso e che dà tutto in campo. Vedremo, del resto prima ci saranno gli Europei e poi si potrà davvero iniziare a lavorare con Antonio Conte nuovo allenatore del Napoli.











© RIPRODUZIONE RISERVATA