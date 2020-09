Presentazione Bonaventura Fiorentina/ Diretta streaming video tv, conferenza stampa

La presentazione di Giacomo Bonaventura come nuovo giocatore della Fiorentina scatta oggi: alle ore 16:30 di lunedì 14 settembre il nuovo acquisto viola sarà ufficialmente introdotto nella società viola, parlando di fronte ai giornalisti in conferenza stampa. E’ un colpo non indifferente quello che i gigliati hanno messo a segno: a 31 anni compiuti da nemmeno un mese, può dare ancora molto a una realtà che insegue l’Europa e che ha già una rosa di qualità ma chiamata al passo ulteriore rispetto alle sue possibilità. In più, si tratta di un acquisto a parametro zero: scaduto il contratto con il Milan, il marchigiano va a giocare nella sua quinta squadra in Italia, anche se di fatto sono due quelle che davvero si ricordano. Appunto i rossoneri, con cui ha disputato sei stagioni per un totale di 184 partite e 35 gol (vincendo la Supercoppa Italiana); e naturalmente l’Atalanta, dove è cresciuto esordendo poi in un campionato di Serie B che ha portato in dote la promozione. A Bergamo, Bonaventura è rimasto per altri quattro anni; all’epoca era un calciatore ambito in termini di calciomercato, tanto da scatenare un duello tra il Milan e l’Inter con i rossoneri che alla fine l’hanno spuntata. Adesso, aspettiamo la diretta della presentazione di Giacomo Bonaventura come nuovo calciatore della Fiorentina.

La diretta tv della presentazione di Bonaventura come nuovo giocatore della Fiorentina non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione; potrebbe esserci qualche incursione da parte di Sky Sport 24 (numero 200 del decoder satellitare) ma soprattutto bisognerà tenere d’occhio la programmazione di Viola Channel, che potrebbe e dovrebbe trasmettere la conferenza stampa in diretta streaming video. Per assistervi dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

La presentazione di Giacomo Bonaventura come nuovo calciatore della Fiorentina ci introduce ad un giocatore che potrà essere molto utile per Beppe Iachini. Il quale nella sua rosa può già contare su Federico Chiesa e Franck Ribéry: stuzzica l’idea di giocare con un tridente nel quale il marchigiano possa agire su uno degli esterni con il francese da prima punta tattica, e Federico Chiesa sull’altro versante. Nella realtà dei fatti, Iachini ha quasi sempre giocato con il 3-5-2 e allora Bonaventura potrebbe essere utile come quinto laterale a sinistra, un ruolo che di fatto ha già ricoperto nel Milan anche se con questo schieramento era più portato ad agire sulla mezzala. Si tratta comunque di un giocatore versatile, come lo sono altri componenti della rosa: la nuova avventura potrà anche portargli stimoli importanti, e il fatto di non avere le coppe europee in questa prima stagione può essere la spinta giusta per fargli trovare quella continuità che ha già avuto nel corso del campionato influenzato dal lockdown, tornando a disposizione di Stefano Pioli e riuscendo ad essere incisivo soprattutto nel lockdown.

